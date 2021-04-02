***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2021 18:46
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında 9 Nisan 2021'de yapılacak olan 2020 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi itibari ile geçerli olmak üzere -Koç Holding A.Ş. Denetim Grubu Başkanı olarak görev yapan Sayın Ali Tarık Uzun'un emeklilik dolayısıyla görevinden ayrılacak olması nedeniyle, Koç Holding A.Ş. Vergi Yönetimi Direktörü olarak görev yapmakta olan Sayın Kemal Uzun'un Koç Holding A.Ş. Denetim Grubu Başkanı -Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. CEO'su olarak görev yapan Sayın Gökhan Erün'ün, bu görevinin yanında Koç Holding A.Ş. Bankacılık Grubu Başkanı, -Koç Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmakta olan Sayın Özgür Burak Akkol'un İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı, -Koç Holding A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olan Sayın Kenan Yılmaz'ın, Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri olarak atanmalarına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922983
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
18:058,1646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0590
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1848
En Düşük
7,9826
18:059,6183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0277
|Açılış
|: 9,5300
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|Önceki Kapanış
|: 9,5450
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9,6390
En Düşük
9,4208
18:05455,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,50
|Açılış
|: 455,48
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|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
456,68
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,96
|21.942.555
|% 10,00
|
|DERHL
|8,69
|22.191.285
|% 10,00
|
|COSMO
|12,32
|416.078
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.938.235
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.494.559
|% 9,99
|
|UTPYA
|33,22
|1.304.118
|% -9,97
|
|SANEL
|4,61
|956.515
|% -9,96
|
|GLRYH
|12,15
|41.675.250
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,65
|568.756
|% -9,84
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|KOZAL
|125,10
|1.288.137.988
|% 3,56
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|SASA
|46,90
|785.109.223
|% -0,85
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,92
|409.799.325
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,98
|634.275.643
|% -1,73
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,21
|149.767.741
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1602
|8,1646
|% 0,73
|
|Euro
|9,6009
|9,6183
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,2501
|11,3066
|% 0,61
|
|Frank
|8,6289
|8,6808
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1700
|2,1809
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,50
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 89 artarak (% 0.07 ) 1, 233
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17:57
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