***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında 9 Nisan 2021'de yapılacak olan 2020 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi itibari ile geçerli olmak üzere -Koç Holding A.Ş. Denetim Grubu Başkanı olarak görev yapan Sayın Ali Tarık Uzun'un emeklilik dolayısıyla görevinden ayrılacak olması nedeniyle, Koç Holding A.Ş. Vergi Yönetimi Direktörü olarak görev yapmakta olan Sayın Kemal Uzun'un Koç Holding A.Ş. Denetim Grubu Başkanı -Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. CEO'su olarak görev yapan Sayın Gökhan Erün'ün, bu görevinin yanında Koç Holding A.Ş. Bankacılık Grubu Başkanı, -Koç Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmakta olan Sayın Özgür Burak Akkol'un İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı, -Koç Holding A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olan Sayın Kenan Yılmaz'ın, Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri olarak atanmalarına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922983BIST