***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2022 18:41
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.koc.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http
15:272.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 13,20
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.012
15:2713,6280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0462
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6393
En Düşük
13,5136
15:2715,4944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0372
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
15:27828,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,76
|Açılış
|: 828,45
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|35.345.150
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|ERSU
|5,76
|7.443.188
|% -10,00
|
|CEOEM
|17,01
|27.249.493
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.347.405
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|45.000.519
|% -9,77
|
|TDGYO
|6,59
|9.175.200
|% -7,05
|
|THYAO
|29,24
|2.237.063.708
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,62
|754.432.525
|% 0,96
|
|EREGL
|28,14
|482.316.353
|% 0,36
|
|TUPRS
|193,00
|468.223.292
|% 1,05
|
|YKBNK
|4,03
|394.842.207
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,03
|394.842.207
|% 1,00
|
|THYAO
|29,24
|2.237.063.708
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,62
|754.432.525
|% 0,96
|
|OSTIM
|1,66
|97.738.065
|% -6,21
|
|ODAS
|1,32
|67.295.320
|% 2,33
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6232
|13,6276
|% 0,34
|
|Euro
|15,4815
|15,4890
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,4952
|18,5879
|% 0,30
|
|Frank
|14,7407
|14,8295
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6203
|3,6385
|% 0,33
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-6,80
|
|Altın Gr.
|828
|828
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|5.501
|5.584
|4,00
|
|Tam
|5.476
|5.612
|5,86
|
|Yarım
|2.647
|2.715
|2,84
|
|Çeyrek
|1.327
|1.357
|1,42
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|0,01
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|-1,92
|