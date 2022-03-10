***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2022 18:32
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koç Holding Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Koç Holding 2050 karbon nötr hedefi ve bu hedefe ulaşmak üzere ortaya konulan Karbon Dönüşüm Programı'nın bir parçası olarak, Koç Holding'in konsolide bazda emisyon azaltım hedefinin, halihazırda azaltım hedeflerini belirleyen Topluluk şirketlerimizin kamuya açıklanan hedefleri de dikkate alınarak, "Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarının 2017 referans yılına göre 2030 yılında %27, 2040 yılında %49 oranında azaltılması" olarak belirlenmesine ve önümüzdeki dönemde çalışmaların bu hedef doğrultusunda yürütülmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009191
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En Düşük
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|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.250.411
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|18.012.642
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|295.387.786
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,03
|80.621.841
|% -6,81
|
|EDIP
|3,23
|7.299.008
|% -5,83
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
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|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% -1,53
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 2,24
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% -3,76
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8554
|14,8707
|% 1,52
|
|Euro
|16,3811
|16,4559
|% 1,24
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|Sterlin
|19,4099
|19,5072
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|
|Frank
|15,9036
|15,9994
|% 1,04
|
|Riyal
|3,9478
|3,9676
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.000
|2.000
|8,58
|
|Altın Gr.
|952
|952
|13,04
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,25
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|112
|112
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