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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2022 18:17
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/02/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısı itibarıyla boşalacak olan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevine Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Haydar Yenigün'ün atanmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011483


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Gümüş Gr. 11,87 11,88 -0,10  
B. Petrol 107 107 0,61  
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