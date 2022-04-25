***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2022 21:29
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18 Şubat 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevlerin, CFO Sayın Ahmet F. Ashaboğlu yönetiminde Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Nursel İlgen ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine Uyumdan Sorumlu Finans Koordinatörü Sayın Nevin İmamoğlu İpek tarafından yerine getirilmesine karar verilmişti. Sayın Ahmet F. Ashaboğlu'nun 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olması nedeniyle, kendisi tarafından bu kapsamda yerine getirilen görevler için, aynı tarih itibariyle CFO olarak atanan Sayın Polat Şen'in görevlendirilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023661
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0452
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7879
En Düşük
14,7180
18:0515,8512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0704
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05903,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -12,57
|Açılış
|: 903,11
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.524
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|38.000.038
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.199.130
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.823.789
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.450.551
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.876.128
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,56
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 2,41
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7713
|14,7879
|% 0,31
|
|Euro
|15,8336
|15,8512
|% -0,44
|
|Sterlin
|18,7668
|18,8609
|% -0,55
|
|Frank
|15,3506
|15,4431
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9272
|3,9469
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-30,56
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-12,76
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|-0,20
|
|B. Petrol
|103
|103
|-3,46
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem