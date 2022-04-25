***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18 Şubat 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevlerin, CFO Sayın Ahmet F. Ashaboğlu yönetiminde Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Nursel İlgen ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine Uyumdan Sorumlu Finans Koordinatörü Sayın Nevin İmamoğlu İpek tarafından yerine getirilmesine karar verilmişti. Sayın Ahmet F. Ashaboğlu'nun 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olması nedeniyle, kendisi tarafından bu kapsamda yerine getirilen görevler için, aynı tarih itibariyle CFO olarak atanan Sayın Polat Şen'in görevlendirilmesine karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023661BIST