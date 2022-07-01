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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.07.2022 10:21
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Michel Ray de Carvalho'dan alınan açıklama ekte yer almaktadır.
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040590


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BIST En Aktif Hisseler10:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 16,63 138.306.730 % 9,05  
BMSCH 11,65 40.018.380 % 6,98  
GESAN 44,88 85.694.833 % 6,81  
IZFAS 5,25 1.887.922 % 6,06  
ISSEN 26,96 11.263.079 % 5,31  
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10:32 Alış Satış %  
Dolar 16,7166 16,7233 % 0,15  
Euro 17,4624 17,4935 % -0,19  
Sterlin 20,1848 20,2861 % -0,41  
Frank 17,3992 17,5040 % -0,06  
Riyal 4,4418 4,4641 % 0,15  
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10:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 -9,77  
Altın Gr. 964 964 -5,68  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.424 6.523 -67,00  
Yarım 3.144 3.189 -33,00  
Çeyrek 1.575 1.594 -17,00  
Gümüş.Ons 19,91 19,93 -0,35  
Gümüş Gr. 10,67 10,68 -0,22  
B. Petrol 109 109 -0,15  
Seans Raporu 10:32
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