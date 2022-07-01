***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 10:21
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Michel Ray de Carvalho'dan alınan açıklama ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040590
BIST
10:332.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 16,53
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.425
En Düşük
2.400
10:3316,7209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0225
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7228
En Düşük
16,6705
10:3317,4891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0383
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
10:33966,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,89
|Açılış
|: 965,74
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler10:32
|MAKIM
|16,63
|138.306.730
|% 9,05
|
|BMSCH
|11,65
|40.018.380
|% 6,98
|
|GESAN
|44,88
|85.694.833
|% 6,81
|
|IZFAS
|5,25
|1.887.922
|% 6,06
|
|ISSEN
|26,96
|11.263.079
|% 5,31
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|LIDFA
|10,65
|15.308.854
|% -6,08
|
|RTALB
|7,03
|18.500.677
|% -5,76
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|ULUSE
|205,00
|2.026.851
|% -4,25
|
|THYAO
|47,50
|829.788.497
|% 1,50
|
|KOZAL
|178,60
|438.607.455
|% 5,06
|
|SISE
|21,24
|265.814.594
|% -1,21
|
|TUPRS
|269,00
|235.892.227
|% 1,70
|
|KOZAA
|26,84
|210.052.332
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,65
|117.850.331
|% 0,38
|
|THYAO
|47,50
|829.788.497
|% 1,50
|
|TSKB
|2,03
|32.961.358
|% 1,00
|
|ODAS
|2,92
|41.895.765
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,33
|59.016.297
|% 0,00
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7166
|16,7233
|% 0,15
|
|Euro
|17,4624
|17,4935
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,1848
|20,2861
|% -0,41
|
|Frank
|17,3992
|17,5040
|% -0,06
|
|Riyal
|4,4418
|4,4641
|% 0,15
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-9,77
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-5,68
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.424
|6.523
|-67,00
|
|Yarım
|3.144
|3.189
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.575
|1.594
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,93
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,22
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,15
|