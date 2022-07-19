***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2022 09:32
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koç Topluluğu şirketlerinin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Koç Topluluğu 2021 Sürdürülebilirlik Raporu şirketimiz internet sitesinde (www.koc.com.tr) kamuya açıklanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046208
BIST
10:302.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,83
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
10:3017,5619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1295
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5643
En Düşük
17,4264
10:3017,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2265
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,9710
En Düşük
17,6727
10:30964,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,10
|Açılış
|: 964,65
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
964,92
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:30
|KLRHO
|12,55
|12.138.833
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.365.665
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.225.748
|% 9,96
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|RTALB
|9,96
|51.464.938
|% 7,79
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|PENTA
|406,70
|8.769.268
|% -4,53
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|LIDFA
|9,57
|4.901.757
|% -2,94
|
|KZBGY
|97,35
|1.612.407
|% -2,94
|
|THYAO
|49,84
|763.678.399
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,07
|514.685.600
|% 3,37
|
|SISE
|20,82
|357.976.815
|% 0,77
|
|KCHOL
|34,62
|189.853.900
|% 0,93
|
|ODAS
|3,45
|183.949.832
|% -1,15
|
|EKGYO
|3,07
|514.685.600
|% 3,37
|
|ODAS
|3,45
|183.949.832
|% -1,15
|
|SISE
|20,82
|357.976.815
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,38
|69.472.485
|% -0,23
|
|THYAO
|49,84
|763.678.399
|% -0,28
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5516
|17,5619
|% 0,74
|
|Euro
|17,9244
|17,9405
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,9856
|21,0908
|% 0,86
|
|Frank
|17,9642
|18,0724
|% 0,96
|
|Riyal
|4,6617
|4,6850
|% 0,53
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-0,65
|
|Altın Gr.
|964
|964
|4,52
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.544
|6.628
|4,00
|
|Yarım
|3.179
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,04
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Seans Raporu
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