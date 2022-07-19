***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoç Topluluğu şirketlerinin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Koç Topluluğu 2021 Sürdürülebilirlik Raporu şirketimiz internet sitesinde (www.koc.com.tr) kamuya açıklanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046208BIST