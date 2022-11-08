Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.11.2022 09:17
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizde pay sahibi olan bir yatırımcı tarafından, bazı yönetim kurulu üyelerimiz aleyhine, Türk Ticaret Kanunu'nun 357, 369, 394, 553 ve 555'inci maddeleri kapsamında sorumluluklarının doğduğu iddia edilerek Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde dava açıldığı öğrenilmiştir.
Yatırımcı iddiaları mesnetsiz, haksız ve hukuka aykırı olup, şirketlerimiz ve yatırımcılarının korunması için gerekli tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. 
Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır.
Yukarıda bahsi geçen davanın açıldığı bilgisinin açıklanması, Şirketimiz meşru menfaatleri dikkate alınarak, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde, konuya ilişkin gizlilik başvurusu sonuçlanıncaya kadar ertelenmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077787


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:264.349
Değişim :  0,39% |  17,01
Açılış :  4.336  
Önceki Kapanış :  4.332  
En Yüksek
4.362 En Düşük
4.297
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 22,50 1.562.018 % 9,97  
ALCTL 69,10 105.131.344 % 9,94  
NATEN 158,90 62.768.349 % 8,39  
DESA 42,06 18.396.307 % 7,63  
COSMO 99,90 2.762.845 % 7,59  
daha fazla
10:24 Alış Satış %  
Dolar 18,5910 18,5932 % 0,63  
Euro 18,5826 18,5993 % 0,35  
Sterlin 21,2594 21,3660 % 0,20  
Frank 18,6650 18,7775 % 0,24  
Riyal 4,9339 4,9586 % 0,60  
daha fazla
10:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.670 -4,37  
Altın Gr. 998 998 2,72  
Cumhuriyet 6.687 6.788 -1,00  
Tam 6.681 6.741 -7,00  
Yarım 3.255 3.295 -4,00  
Çeyrek 1.633 1.647 -3,00  
Gümüş.Ons 20,64 20,68 -0,12  
Gümüş Gr. 12,33 12,35 -0,01  
B. Petrol 97,84 97,84 -0,08  
Seans Raporu 10:24
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru