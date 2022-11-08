***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2022 09:17
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde pay sahibi olan bir yatırımcı tarafından, bazı yönetim kurulu üyelerimiz aleyhine, Türk Ticaret Kanunu'nun 357, 369, 394, 553 ve 555'inci maddeleri kapsamında sorumluluklarının doğduğu iddia edilerek Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde dava açıldığı öğrenilmiştir.
Yatırımcı iddiaları mesnetsiz, haksız ve hukuka aykırı olup, şirketlerimiz ve yatırımcılarının korunması için gerekli tüm yasal haklarımız kullanılacaktır.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır.
Yukarıda bahsi geçen davanın açıldığı bilgisinin açıklanması, Şirketimiz meşru menfaatleri dikkate alınarak, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde, konuya ilişkin gizlilik başvurusu sonuçlanıncaya kadar ertelenmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077787
BIST
10:264.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 17,01
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.362
En Düşük
4.297
10:2618,5975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1205
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,5995
En Düşük
18,4157
10:2618,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0600
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6065
En Düşük
18,4643
10:26998,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,26
|Açılış
|: 998,41
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,13
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler10:24
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|105.131.344
|% 9,94
|
|NATEN
|158,90
|62.768.349
|% 8,39
|
|DESA
|42,06
|18.396.307
|% 7,63
|
|COSMO
|99,90
|2.762.845
|% 7,59
|
|DITAS
|23,20
|3.873.486
|% -37,09
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|MARKA
|3,59
|604.664
|% -7,95
|
|EREGL
|38,70
|3.251.846.335
|% 5,68
|
|THYAO
|107,70
|1.355.208.456
|% 0,47
|
|KRDMD
|13,83
|1.289.767.225
|% -0,14
|
|PETKM
|14,40
|805.167.922
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,65
|705.224.036
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,65
|705.224.036
|% -2,92
|
|KRDMD
|13,83
|1.289.767.225
|% -0,14
|
|EREGL
|38,70
|3.251.846.335
|% 5,68
|
|PETKM
|14,40
|805.167.922
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,08
|108.388.519
|% 0,00
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5910
|18,5932
|% 0,63
|
|Euro
|18,5826
|18,5993
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,2594
|21,3660
|% 0,20
|
|Frank
|18,6650
|18,7775
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9339
|4,9586
|% 0,60
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-4,37
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,72
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.681
|6.741
|-7,00
|
|Yarım
|3.255
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,68
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|-0,08
|