***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde pay sahibi olan bir yatırımcı tarafından, bazı yönetim kurulu üyelerimiz aleyhine, Türk Ticaret Kanunu'nun 357, 369, 394, 553 ve 555'inci maddeleri kapsamında sorumluluklarının doğduğu iddia edilerek Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde dava açıldığı öğrenilmiştir.Yatırımcı iddiaları mesnetsiz, haksız ve hukuka aykırı olup, şirketlerimiz ve yatırımcılarının korunması için gerekli tüm yasal haklarımız kullanılacaktır.Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır.Yukarıda bahsi geçen davanın açıldığı bilgisinin açıklanması, Şirketimiz meşru menfaatleri dikkate alınarak, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde, konuya ilişkin gizlilik başvurusu sonuçlanıncaya kadar ertelenmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077787BIST