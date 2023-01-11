***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2023 18:48
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/11/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
8 Kasım 2022 tarihli özel durum açıklamamıza konu dava kapsamında yapılan duruşmada Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100530
BIST
17:224.729
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.541.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.748.340
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.413.792
|% 9,93
|
|DIRIT
|7,43
|1.855.034
|% 9,91
|
|MAKIM
|25,48
|175.755.176
|% 7,06
|
|EPLAS
|34,92
|11.579.122
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|359.106.616
|% -10,00
|
|EGGUB
|90,00
|75.067.262
|% -10,00
|
|CLEBI
|531,90
|56.493.133
|% -10,00
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|KONYA
|3.043,50
|204.772.401
|% -10,00
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|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% -4,50
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|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% -9,20
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% -0,48
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% -7,85
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% -4,94
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% -9,86
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% -5,24
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,7708
|18,7735
|% 0,00
|
|Euro
|20,1641
|20,1815
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,6859
|22,7996
|% -0,26
|
|Frank
|20,1028
|20,2239
|% -0,80
|
|Riyal
|4,9828
|5,0078
|% -0,05
|
|17:22
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-3,95
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.652
|7.719
|-16,00
|
|Yarım
|3.717
|3.776
|-8,00
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|Çeyrek
|1.858
|1.888
|-4,00
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|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|-0,21
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|Gümüş Gr.
|14,10
|14,11
|-0,15
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|B. Petrol
|82,47
|82,47
|2,37
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