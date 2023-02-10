***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2023 19:27
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.koc.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112817
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 19,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1194
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,0886
10:421.125,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.125,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8312
|18,8336
|% 0,01
|
|Euro
|20,0898
|20,0964
|% -0,63
|
|Sterlin
|22,6720
|22,7857
|% -0,30
|
|Frank
|20,3008
|20,4231
|% -0,09
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-3,70
|
|Altın Gr.
|1.126
|1.126
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-105,00
|
|Tam
|7.606
|7.671
|-24,00
|
|Yarım
|3.716
|3.754
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.877
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,05
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|1,92
|