***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2023 18:52
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 – 30.09.2023 dönemine ilişkin dokuz aylık özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.koc.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210644
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,1880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0273
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0683
18:0529,9349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1662
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,6551
18:051.812,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 14,80
|Açılış
|: 1.819,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1358
|28,1880
|% 0,10
|
|Euro
|29,6502
|29,9349
|% 0,56
|
|Sterlin
|33,9490
|34,1193
|% -0,29
|
|Frank
|31,0371
|31,2240
|% -0,52
|
|Riyal
|7,4664
|7,5039
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|22,71
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|19,68
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.010
|12.178
|130,00
|
|Yarım
|6.024
|6.114
|65,00
|
|Çeyrek
|3.002
|3.057
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|20,90
|20,93
|0,28
|
|B. Petrol
|90,18
|90,18
|2,25
|