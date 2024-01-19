***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Koç Holding çalışan ve yöneticilerinin, iş ortaklarının ve Koç Holding ile ilgili içsel bilgiye erişen diğer tüm paydaşların içsel bilgilerin kullanımı ve korunması ile ilgili yükümlülüklerine ilişkin ilke ve esasları belirlemek amacıyla, Koç Topluluğu Etik İlkeleri'nin bütünleyici bir parçası olarak hazırlanan ekli İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması ve Bilgi Suistimalinin Önlenmesi Politikasının onaylanmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241765BIST