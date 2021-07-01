***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin BaşlatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KOÇ HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KOÇ HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Koç Holding'in Borsa İstanbul'da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, Koç Holding'in gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmakYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.500.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 700.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Koç Holding A.Ş'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıylaTürk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesindea) Esas sözleşmenin 10'uncu maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,b) Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 35.000.000 TL nominal değerde 3.500.000.000 adet olarak belirlenmesine,c) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 700.000.000 TL olarak belirlenmesine,d) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,Karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945535BIST