***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 12.07.2021 tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KOÇ HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KOÇ HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Koç Holding'in Borsa İstanbul'da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, Koç Holding'in gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmakYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.500.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 700.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.07.2021 30.000 0,0012 19,55 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.07.2021 30.000 0,0012 19,58 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.07.2021 20.000 0,0008 19,57 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.07.2021 10.000 0,0004 19,53 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.07.2021 10.000 0,0004 19,54 -Ek Açıklamalar01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 12.07.2021 tarihinde yapılan geri alım işlemleri hakkında bilgiler yukarıdaki tabloda yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950511BIST