Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

13.10.2021 08:58



***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 12.10.2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KOÇ HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KOÇ HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Koç Holding'in Borsa İstanbul'da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, Koç Holding'in gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.500.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 700.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.07.2021 30.000 0,0012 19,55 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.07.2021 30.000 0,0012 19,58 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.07.2021 20.000 0,0008 19,57 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.07.2021 10.000 0,0004 19,53 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.07.2021 10.000 0,0004 19,54 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 27.07.2021 40.000 0,0016 19,52 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 27.07.2021 40.000 0,0016 19,53 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 27.07.2021 20.000 0,0008 19,54 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 08.09.2021 75.000 0,003 22,26 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 08.09.2021 25.000 0,001 22,22 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 08.09.2021 25.000 0,001 22,24 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 08.09.2021 25.000 0,001 22,28 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 08.09.2021 25.000 0,001 22,3 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 08.09.2021 25.000 0,001 22,32 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 24.09.2021 100.000 0,003 21,56 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 24.09.2021 59.987 0,002 21,6 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 24.09.2021 40.013 0,001 21,58 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 06.10.2021 90.475 0,0036 21,86
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.10.2021 130.000 0,0051 21,98 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.10.2021 35.169 0,0014 22 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.10.2021 20.000 0,0008 21,96 -
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.10.2021 14.831 0,0006 21,94 -

Ek Açıklamalar
01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 12.10.2021 tarihinde yapılan geri alım işlemleri hakkında bilgiler yukarıdaki tabloda yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970089


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:171.427
Değişim :  0,70% |  9,92
Açılış :  1.421  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
1.428 En Düşük
1.421
BIST En Aktif Hisseler11:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 49,50 8.752.119 % 10,00  
YEOTK 80,90 125.894.052 % 5,13  
MERIT 24,30 26.679.418 % 4,92  
OZBAL 17,96 42.178.679 % 4,72  
GARFA 14,00 164.318 % 4,63  
daha fazla
11:17 Alış Satış %  
Dolar 9,0214 9,0253 % -0,11  
Euro 10,4311 10,4356 % 0,04  
Sterlin 12,2551 12,3165 % 0,12  
Frank 9,6761 9,7343 % 0,08  
Riyal 2,3979 2,4099 % -0,16  
daha fazla
11:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.768 7,30  
Altın Gr. 512 512 1,03  
Cumhuriyet 3.396 3.447 45,00  
Tam 3.379 3.464 43,91  
Yarım 1.633 1.675 21,24  
Çeyrek 819 838 10,62  
Gümüş.Ons 22,77 22,80 0,22  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,05  
B. Petrol 83,31 83,31 -0,11  
Seans Raporu 11:17
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru