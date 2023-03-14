***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borsa İstanbul endeks düzenlemeleri kapsamında açıklamanın güncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Borsa İstanbul endeks düzenlemeleri kapsamında geri alınan paylara ilişkin şablondaki miktar gösteriminde, 1 Kuruş nominal değerli bir payın esas alınması yerine 1 TL nominal değerli paylar esas alınarak güncelleme yapılmasıGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KOÇ HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KOÇ HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Koç Holding'in Borsa İstanbul'da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, Koç Holding'in gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmakYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 35.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 700.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.07.2021 30.000 0,0012 19,55 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.07.2021 30.000 0,0012 19,58 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.07.2021 20.000 0,0008 19,57 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.07.2021 10.000 0,0004 19,53 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.07.2021 10.000 0,0004 19,54 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 27.07.2021 40.000 0,0016 19,52 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 27.07.2021 40.000 0,0016 19,53 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 27.07.2021 20.000 0,0008 19,54 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 08.09.2021 75.000 0,003 22,26 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 08.09.2021 25.000 0,001 22,22 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 08.09.2021 25.000 0,001 22,24 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 08.09.2021 25.000 0,001 22,28 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 08.09.2021 25.000 0,001 22,3 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 08.09.2021 25.000 0,001 22,32 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 24.09.2021 100.000 0,003 21,56 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 24.09.2021 59.987 0,002 21,6 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 24.09.2021 40.013 0,001 21,58 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 06.10.2021 90.475 0,0036 21,86B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.10.2021 130.000 0,0051 21,98 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.10.2021 35.169 0,0014 22 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.10.2021 20.000 0,0008 21,96 -B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 12.10.2021 14.831 0,0006 21,94 -Ek AçıklamalarBorsa istanbul'un geri alım endeksiyle ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, toplam 35.000.000 TL nominal değerde 3.500.000.000 adet olarak belirlenen "geri alıma konu pay miktarı" bilgisinin, ilgili şablondaki miktar gösteriminde 1 Kuruş nominal değerli bir payın esas alınması yerine 1 TL nominal değerli payların esas alınması amacıyla yapılan açıklamadır.İlgili düzenlemeler uyarınca aksi kararlaştırılmadığı sürece 3 yıl süreyle (01.07.2024 tarihine kadar) yürürlükte olan programa ilişkin gösterim değişikliği için açıklama yapılmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124296BIST