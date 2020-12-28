***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerLEVENT ÇAKIROĞLU CEO Üst Düzey Yönetici CEO Yönetim Kurulu ÜyeliğiALİ TARIK UZUN Denetim Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Denetim Grubu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyeliğiAHMET FADIL ASHABOĞLU CFO Üst Düzey Yönetici CFO Yönetim Kurulu ÜyeliğiFATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyeliğiYAĞIZ EYÜBOĞLU Enerji Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Enerji Grubu Başkan Vekili Yönetim Kurulu ÜyeliğiİSMAİL CENK ÇİMEN Otomotiv Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Otomotiv Grubu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyeliğiİBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyeliğiOYA ÜNLÜ KIZIL Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Üst Düzey Yönetici Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler DirektörüÖZGÜR BURAK AKKOL İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları DirektörüKENAN YILMAZ Baş Hukuk Müşaviri Üst Düzey Yönetici Baş Hukuk Müşaviri Yönetim Kurulu ÜyeliğiEMİNE ALANGOYA Muhasebe Direktörü Üst Düzey Yönetici Muhasebe Direktörü Yönetim Kurulu ÜyeliğiKEMAL UZUN Vergi Yönetimi Direktörü Üst Düzey Yönetici Vergi Yönetimi DirektörüUFUK CIPLAK Resmi İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Resmi İşler DirektörüMELİH POYRAZ Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici Koordinatör – CEO OfisiDİDEM KURTOĞLU ŞAHİN Kıdemli Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreter Üst Düzey Yönetici Kıdemli Hukuk Müşavirihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895064BIST