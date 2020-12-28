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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.12.2020 09:11



***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LEVENT ÇAKIROĞLU CEO Üst Düzey Yönetici CEO Yönetim Kurulu Üyeliği
ALİ TARIK UZUN Denetim Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Denetim Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği
AHMET FADIL ASHABOĞLU CFO Üst Düzey Yönetici CFO Yönetim Kurulu Üyeliği
FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği
YAĞIZ EYÜBOĞLU Enerji Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Enerji Grubu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeliği
İSMAİL CENK ÇİMEN Otomotiv Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Otomotiv Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği
İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği
OYA ÜNLÜ KIZIL Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Üst Düzey Yönetici Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü
ÖZGÜR BURAK AKKOL İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü
KENAN YILMAZ Baş Hukuk Müşaviri Üst Düzey Yönetici Baş Hukuk Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeliği
EMİNE ALANGOYA Muhasebe Direktörü Üst Düzey Yönetici Muhasebe Direktörü Yönetim Kurulu Üyeliği
KEMAL UZUN Vergi Yönetimi Direktörü Üst Düzey Yönetici Vergi Yönetimi Direktörü
UFUK CIPLAK Resmi İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Resmi İşler Direktörü
MELİH POYRAZ Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici Koordinatör – CEO Ofisi
DİDEM KURTOĞLU ŞAHİN Kıdemli Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreter Üst Düzey Yönetici Kıdemli Hukuk Müşaviri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895064


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Çeyrek 725 742 -6,79  
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Gümüş Gr. 6,32 6,33 0,04  
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