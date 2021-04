***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Şeref Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.01.1963 İcrada Görevli Değil Şeref Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği 3.03 Bağımsız Üye Değil Yürütme KomitesiMEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.04.2004 İcrada Görevli Değil Başkan, Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği 0.74 Bağımsız Üye Değil Yürütme KomitesiYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.01.2008 İcrada Görevli Değil Başkan Vekili, Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği 1.39 Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi Aday Gösterme ve Ücret KomitesiSEMAHAT SEVİM ARSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.01.1972 İcrada Görevli Değil Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği 6.15 Bağımsız Üye Değil Yürütme KomitesiCAROLİNE NİCOLE KOÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2016 İcrada Görevli Değil Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği 0.25 Bağımsız Üye Değil Risk Yönetimi KomitesiİPEK KIRAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2016 İcrada Görevli Değil Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği 1.89 Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi Kurumsal Yönetim KomitesiLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2016 İcrada Görevli Üye, CEO Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği Bağımsız Üye DeğilJACQUES ALBERT NASSER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilANNE MARIE ALICE LAUVERGEON Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2016 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916216 Değerlendirildi HayırEMILY KERNAN RAFFERTY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 22.03.2018 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916216 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi BaşkanıMEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.11.2019 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916216 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıPETER MCCALLUM MARTYR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.04.2021 İcrada Görevli Değil Hukukçu, Danışman Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916216 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetimi Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerLEVENT ÇAKIROĞLU CEO Üst Düzey Yönetici CEO Yönetim Kurulu ÜyeliğiKEMAL UZUN Denetim Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Vergi Yönetimi DirektörüAHMET FADIL ASHABOĞLU CFO Üst Düzey Yönetici CFO Yönetim Kurulu ÜyeliğiMELİH POYRAZ Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici Koordinatör - CEO Ofisi Yönetim Kurulu ÜyeliğiGÖKHAN ERÜN Bankacılık Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici CEO, Yönetim Kurulu ÜyeliğiFATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyeliğiYAĞIZ EYÜBOĞLU Enerji Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Enerji Grubu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyeliğiİSMAİL CENK ÇİMEN Otomotiv Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Otomotiv Grubu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyeliğiİBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyeliğiOYA ÜNLÜ KIZIL Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Üst Düzey Yönetici Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler DirektörüÖZGÜR BURAK AKKOL İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü Yönetim Kurulu ÜyeliğiKENAN YILMAZ Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri Üst Düzey Yönetici Baş Hukuk Müşaviri Yönetim Kurulu ÜyeliğiUFUK CIPLAK Resmi İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Resmi İşler DirektörüEMİNE ALANGOYA Muhasebe Direktörü Üst Düzey Yönetici Muhasebe Direktörü Yönetim Kurulu ÜyeliğiDİDEM KURTOĞLU ŞAHİN Kıdemli Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreter Üst Düzey Yönetici Kıdemli Hukuk MüşaviriBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAltınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Turizm 25000000 7500000 TRY 30,00 Finansal YatırımArçelik A.Ş. Üretim/Satış 675728205 274069625 TRY 40,56 Bağlı OrtaklıkArçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. Klima Üretimi 28800000 1439800 TRY 5,00 İş OrtaklığıAygaz A.Ş. LPG 300000000 122053514 TRY 40,68 Bağlı OrtaklıkAyvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Turizm 570000 43981 TRY 7,72 Bağlı OrtaklıkBilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. Ticaret 275000 192335 TRY 69,94 Bağlı OrtaklıkDivan Turizm İşletmeleri A.Ş. Turizm 268171939 49000000 TRY 18,27 Bağlı OrtaklıkDüzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş. Ticaret 5766000 1801006 TRY 31,23 Bağlı OrtaklıkEnerji Yatırımları A.Ş. Yatırım 2347000000 1807190000 TRY 77,00 Bağlı OrtaklıkEntegart Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri A.Ş. Teknoloji 2000000 800000 TRY 40,00 Bağlı OrtaklıkEntek Elektrik Üretimi A.Ş. Elektrik 950000000 471363642 TRY 49,62 Bağlı OrtaklıkFord Otomotiv Sanayi A.Ş. Üretim 350910000 135631304 TRY 38,65 İş OrtaklığıIngage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. Dijital Pazarlama 1823140 359092 TRY 19,70 İş OrtaklığıKoç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Teknoloji 2000000 628571 TRY 31,43 Bağlı OrtaklıkKoç Finansal Hizmetler A.Ş. Holding 1381366000 1167629340 TRY 84,53 Bağlı OrtaklıkKoç Finansman A.Ş. Tüketici Finansmanı 100000000 44500000 TRY 44,50 Bağlı OrtaklıkKoç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Teknoloji 11648369 4788929 TRY 41,11 Bağlı OrtaklıkKoç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. Ticaret 1560000 704856 TRY 45,18 Bağlı OrtaklıkKoçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. Perakende 29400000 10917600 TRY 37,13 İş OrtaklığıMarmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. Turizm 5515536 2030326 TRY 36,81 Bağlı OrtaklıkOtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Üretim 24000000 10722750 TRY 44,68 Bağlı OrtaklıkOtokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. Araç Kiralama ve Ticaret 136000000 130999041 TRY 96,32 Bağlı OrtaklıkRam Dış Ticaret A.Ş. Dış Ticaret 6000000 2384368 TRY 39,74 Bağlı OrtaklıkRMK Marine Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taş. İşl. A.Ş. Gemi İnşaası 50900000 20627895 TRY 40,53 Bağlı OrtaklıkSetur Servis Turistik A.Ş. Turizm 9314760 2245577 TRY 24,11 Bağlı OrtaklıkTat Gıda Sanayi A.Ş. Gıda 136000000 59364947 TRY 43,65 Bağlı OrtaklıkTek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. Turizm 122025696 45553143 TRY 37,33 Bağlı OrtaklıkTofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Üretim 500000000 187938121 TRY 37,59 İş OrtaklığıToken Finansal Teknolojiler A.Ş. Ödeme Sistemleri 18000000 9800000 TRY 54,44 Bağlo OrtaklıkTürk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. Üretim 53369000 20013375 TRY 37,50 İş OrtaklığıVoltbek Home Appliances Private Ltd. Üretim/Satış 8370100000 83701000 INR 1,00 İş OrtaklığıYapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bankacılık 8447051284 762197343 TRY 9,02 Bağlı OrtaklıkZer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. Ticaret 4750000 1878140 TRY 39,54 Bağlı OrtaklıkTabloda sadece Koç Holding'in doğrudan payı bulunan iş ortaklıkları, bağlı ortaklılar, önemli büyüklükteki finansal yatırımlar ile doğrudan sahip olduğu paylar görülmektedir. Koç Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi ise kamuya açıklanan finansal tablolarımızda güncel olarak yer almaktadır. TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926983BIST