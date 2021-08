***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAltınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Turizm 25000000 7500000 TRY 30,00 Finansal YatırımArçelik A.Ş. Üretim/Satış 675728205 274069625 TRY 122053514 TRY 40,68 Bağlı OrtaklıkAygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Kargo Taşıma/Dağıtım 35500000 15975000 TRY 45,00 Bağlı OrtaklıkAyvalık Marina ve Ya 1801006 TRY 31,23 Bağlı OrtaklıkEnerji Yatırımları A.Ş. Yatırım 2347000000 1807190000 TRY 77,00 Bağlı OrtaklıkEntegart Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri A.Ş. Teknoloji 2000000 800000 TRY 40,00 Bağlı OrtaklıkEntek Elektrik Üretimi A.Ş. Elektrik 950000000 471363642 TRY 49,62 Bağlı OrtaklıkFord Otomotiv Sanayi A.Ş. Üretim 350910000 135631304 TRY 1823140 359092 TRY 19,70 İş OrtaklığıKoç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Teknoloji 2000000 628571 TRY 31,43 Bağlı OrtaklıkKoç Finansal Hizmetler A.Ş. Holding 1381366000 1167629340 TRY 84,53 Bağlı OrtaklıkKoç Finansman A.Ş. Tüketici Finansmanı 100000000 44500000 TRY 44,50 Bağlı OrtaklıkKoç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Teknoloji 11648369 4788929 TRY 41,11 Bağlı OrtaklıkKoç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. Ticaret 1560000 704856 TRY 45,18 Bağlı OrtaklıkKoçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. Perakende 29400000 10917600 TRY 37,13 İş OrtaklığıMarmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. Turizm 5515536 2030326 TRY 36,81 Bağlı OrtaklıkOtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Üretim 24000000 10722750 TRY 44,68 Bağlı OrtaklıkOtokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. Araç Kiralama ve Ticaret 136000000 130999041 TRY 96,32 Bağlı OrtaklıkRam Dış Ticaret A.Ş. Dış Ticaret 6000000 2384368 TRY 39,74 Bağlı OrtaklıkRMK Marine Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taş. İşl. A.Ş. Gemi İnşaası 50900000 20627895 TRY 40,53 Bağlı OrtaklıkSetur Servis Turistik A.Ş. Turizm 9314760 2245577 TRY 24,11 Bağlı OrtaklıkTat Gıda Sanayi A.Ş. Gıda 136000000 59364947 TRY 43,65 Bağlı OrtaklıkTek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. Turizm 122025696 45553143 TRY 37,33 Bağlı OrtaklıkTofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Üretim 500000000 187938121 TRY 37,59 İş OrtaklığıToken Finansal Teknolojiler A.Ş. Bilişim Teknolojileri 18000000 9800000 TRY 54,44 Bağlı OrtaklıkTürk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. Üretim 53369000 20013375 TRY 37,50 İş OrtaklığıVoltbek Home Appliances Private Ltd. Üretim/Satış 8370100000 83701000 INR 1,00 İş OrtaklığıYapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bankacılık 8447051284 762197343 TRY 9,02 Bağlı OrtaklıkZer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. Ticaret 4750000 1878140 TRY 39,54 Bağlı OrtaklıkTabloda sadece Koç Holding'in doğrudan payı bulunan iş ortaklıkları, bağlı ortaklılar, önemli büyüklükteki finansal yatırımlar ile doğrudan sahip olduğu paylar görülmektedir. Koç Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi ise kamuya açıklanan finansal tablolarımızda güncel olarak yer almaktadır. TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957757BIST