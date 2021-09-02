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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2021 18:20



***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Turizm 25000000 7500000 TRY 30,00 Finansal Yatırım
Arçelik A.Ş. Üretim/Satış 675728205 274069625 TRY 40,56 Bağlı Ortaklık
Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. Klima Üretimi 28800000 1439800 TRY 5,00 İş Ortaklığı
Aygaz A.Ş. LPG 300000000 122053514 TRY 40,68 Bağlı Ortaklık
Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Turizm 570000 43981 TRY 7,72 Bağlı Ortaklık
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. Ticaret 275000 192335 TRY 69,94 Bağlı Ortaklık
Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. Turizm 268171939 49000000 TRY 18,27 Bağlı Ortaklık
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş. Ticaret 5766000 1801006 TRY 31,23 Bağlı Ortaklık
Enerji Yatırımları A.Ş. Yatırım 2347000000 1807190000 TRY 77,00 Bağlı Ortaklık
Entegart Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri A.Ş. Teknoloji 2000000 800000 TRY 40,00 Bağlı Ortaklık
Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Elektrik 950000000 471363642 TRY 49,62 Bağlı Ortaklık
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Üretim 350910000 135631304 TRY 38,65 İş Ortaklığı
Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. Dijital Pazarlama 1823140 359092 TRY 19,70 İş Ortaklığı
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Teknoloji 2000000 628571 TRY 31,43 Bağlı Ortaklık
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Holding 1381366000 1167629340 TRY 84,53 Bağlı Ortaklık
Koç Finansman A.Ş. Tüketici Finansmanı 100000000 44500000larımızda güncel olarak yer almaktadır. TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961545


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