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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.04.2022 21:29
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Polat Şen CFO 01.04.2022 0216 531 04 01 polats@koc.com.tr
Nursel İlgen Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü 18.02.2019 0216 531 04 14 nurseli@koc.com.tr SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200275 / 700367
Nevin İmamoğlu İpek Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine Uyumdan Sorumlu Finans Koordinatörü 02.09.2007 0216 531 04 07 nevini@koc.com.tr SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200089 / 700101




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023662


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 3,96 122.318.524 % 10,00  
ACSEL 39,20 35.626.531 % 9,99  
DAGHL 28,20 5.780.153 % 9,98  
KSTUR 262,40 1.662.304 % 9,97  
SILVR 7,85 38.000.038 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7720 14,7736 % 0,21  
Euro 15,8250 15,8462 % -0,47  
Sterlin 18,7669 18,8610 % -0,55  
Frank 15,3531 15,4456 % 0,09  
Riyal 3,9280 3,9477 % 0,22  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.898 -33,27  
Altın Gr. 902 902 -13,27  
Cumhuriyet 6.008 6.099 -93,00  
Tam 5.980 6.129 -93,86  
Yarım 2.890 2.965 -45,40  
Çeyrek 1.450 1.482 -22,70  
Gümüş.Ons 23,64 23,67 -0,49  
Gümüş Gr. 11,24 11,25 -0,22  
B. Petrol 103 103 -3,48  
Seans Raporu 18:05
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