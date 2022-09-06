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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.09.2022 17:39
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Turizm 25000000 7500000 TRY 30,00 Finansal Yatırım
Arçelik A.Ş. Üretim/Satış 675728205 274069625 TRY 40,56 Bağlı Ortaklık
Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. Klima Üretimi 28800000 1439800 TRY 5,00 İş Ortaklığı
Aygaz A.Ş. LPG 219800767 89424845 TRY 40,68 Bağlı Ortaklık
Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Turizm 570000 43981 TRY 7,72 Bağlı Ortaklık
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. Ticaret 275000 192335 TRY 69,94 Bağlı Ortaklık
Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. Turizm 312867261 93695323 TRY 29,95 Bağlı Ortaklık
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş. Ticaret 5766000 1801006 TRY 31,23 Bağlı Ortaklık
Enerji Yatırımları A.Ş. Yatırım 2347000000 1807190000 TRY 77,00 Bağlı Ortaklık
Entegart Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri A.Ş. Teknoloji 2000000 800000 TRY 40,00 Bağlı Ortaklık
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Üretim 350910000 135631304 TRY 38,65 İş Ortaklığı
Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. Dijital Pazarlama 1823140 359092 TRY 19,70 İş Ortaklığı
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Teknoloji 2000000 628571 TRY 31,43 Bağlı Ortaklık
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Holding 1381366000 1167629340 TRY 84,53 Bağlı Ortaklık
Koç Finansman A.Ş. Tüketici Finansmanı 100000000 44500000 TRY 44,50 Bağlı Ortaklık
Koç Investments B.V. Yatırım 26000000 14300000 EUR 55,00 Bağlı Ortaklık
Koç Medical B.V. Üretim/Satış 5000000 5000000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Teknoloji 11648369 4788929 TRY 41,11 Bağlı Ortaklık
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. Ticaret 1560000 716523 TRY 45,93 Bağlı Ortaklık
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. Perakende 29400000 10917600 TRY 37,13 İş Ortaklığı
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. Turizm 5515536 2030326 TRY 36,81 Bağlı Ortaklık
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Üretim 24000000 10722750 TRY 44,68 Bağlı Ortaklık
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. Araç Kiralama ve Ticaret 136000000 130999041 TRY 96,32 Bağlı Ortaklık
Ram Dış Ticaret A.Ş. Dış Ticaret 6000000 2384368 TRY 39,74 Bağlı Ortaklık
RMK Marine Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taş. İşl. A.Ş. Gemi İnşaası 50900000 20627895 TRY 40,53 Bağlı Ortaklık
Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Kargo Taşıma/Dağıtım 143500000 64575000 TRY 45,00 Bağlı Ortaklık
Setur Servis Turistik A.Ş. Turizm 9314760 2245577 TRY 24,11 Bağlı Ortaklık
Tat Gıda Sanayi A.Ş. Gıda 136000000 59364947 TRY 43,65 Bağlı Ortaklık
Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. Turizm 134687160 45553143 TRY 33,82 Bağlı Ortaklık
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Üretim 500000000 187938121 TRY 37,59 İş Ortaklığı
Token Finansal Teknolojiler A.Ş. Bilişim Teknolojileri 18000000 9800000 TRY 54,44 Bağlı Ortaklık
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. Üretim 53369000 20013375 TRY 37,50 İş Ortaklığı
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Enerji Üretimi 275256514 17471124 TRY 6,35 Bağlı Ortaklık
Voltbek Home Appliances Private Ltd. Üretim/Satış 9970100000 99701000 INR 1,00 İş Ortaklığı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bankacılık 8447051284 2882666574 TRY 27,02 Bağlı Ortaklık
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. Ticaret 4750000 1878140 TRY 39,54 Bağlı Ortaklık
Tabloda sadece Koç Holding'in doğrudan payı bulunan iş ortaklıkları, bağlı ortaklılar, önemli büyüklükteki finansal yatırımlar ile doğrudan sahip olduğu paylar görülmektedir. Koç Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi ise kamuya açıklanan finansal tablolarımızda güncel olarak yer almaktadır. TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060660


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