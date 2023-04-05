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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.04.2023 09:24
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LEVENT ÇAKIROĞLU CEO Üst Düzey Yönetici CEO Yönetim Kurulu Üyeliği
KEMAL UZUN Denetim Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Denetim Grubu Başkanı, Vergi Yönetimi Direktörü Yönetim Kurulu Üyeliği
POLAT ŞEN CFO Üst Düzey Yönetici CFO Yönetim Kurulu Üyeliği
MELİH POYRAZ Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici Strateji ve İş Geliştirme Direktörü, Koordinatör - CEO Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği
FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği
GÖKHAN ERÜN Bankacılık Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bankacılık Grubu Başkanı CEO, Yönetim Kurulu Üyeliği
YAĞIZ EYÜBOĞLU Enerji Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Enerji Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği
HAYDAR YENİGÜN Otomotiv Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Otomotiv Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği
ÖZGÜR BURAK AKKOL Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı, İnsan Kaynakları Direktörü Yönetim Kurulu Üyeliği
KENAN YILMAZ Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri Üst Düzey Yönetici Baş Hukuk Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeliği
UFUK CIPLAK Resmi İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Resmi İşler Direktörü
MEHMET APAK Muhasebe Direktörü Üst Düzey Yönetici
MEHMET UMUT GÜNAL İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Koordinatörü
BURÇİN GİRİT Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Üst Düzey Yönetici
DİDEM KURTOĞLU ŞAHİN Kıdemli Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreter Üst Düzey Yönetici Kıdemli Hukuk Müşaviri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131731


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Yarım 4.151 4.187 -12,00  
Çeyrek 2.076 2.094 -6,00  
Gümüş.Ons 24,80 24,84 -0,18  
Gümüş Gr. 15,36 15,37 -0,09  
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