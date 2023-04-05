***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerLEVENT ÇAKIROĞLU CEO Üst Düzey Yönetici CEO Yönetim Kurulu ÜyeliğiKEMAL UZUN Denetim Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Denetim Grubu Başkanı, Vergi Yönetimi Direktörü Yönetim Kurulu ÜyeliğiPOLAT ŞEN CFO Üst Düzey Yönetici CFO Yönetim Kurulu ÜyeliğiMELİH POYRAZ Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici Strateji ve İş Geliştirme Direktörü, Koordinatör - CEO Ofisi Yönetim Kurulu ÜyeliğiFATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyeliğiGÖKHAN ERÜN Bankacılık Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bankacılık Grubu Başkanı CEO, Yönetim Kurulu ÜyeliğiYAĞIZ EYÜBOĞLU Enerji Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Enerji Grubu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyeliğiHAYDAR YENİGÜN Otomotiv Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Otomotiv Grubu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyeliğiÖZGÜR BURAK AKKOL Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı, İnsan Kaynakları Direktörü Yönetim Kurulu ÜyeliğiKENAN YILMAZ Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri Üst Düzey Yönetici Baş Hukuk Müşaviri Yönetim Kurulu ÜyeliğiUFUK CIPLAK Resmi İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Resmi İşler DirektörüMEHMET APAK Muhasebe Direktörü Üst Düzey YöneticiMEHMET UMUT GÜNAL İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları KoordinatörüBURÇİN GİRİT Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Üst Düzey YöneticiDİDEM KURTOĞLU ŞAHİN Kıdemli Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreter Üst Düzey Yönetici Kıdemli Hukuk Müşavirihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131731BIST