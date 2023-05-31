***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Şeref Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.01.1963 İcrada Görevli Değil Şeref Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği 3.03 Bağımsız Üye Değil Yürütme KomitesiMEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.04.2004 İcrada Görevli Değil Başkan, Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği 0.74 Bağımsız Üye Değil Yürütme KomitesiYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.01.2008 İcrada Görevli Değil Başkan Vekili, Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği 1.39 Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi Aday Gösterme ve Ücret KomitesiSEMAHAT SEVİM ARSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.01.1972 İcrada Görevli Değil Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği 6.15 Bağımsız Üye Değil Yürütme KomitesiCAROLİNE NİCOLE KOÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2016 İcrada Görevli Değil Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği 0.25 Bağımsız Üye Değil Risk Yönetimi KomitesiİPEK KIRAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2016 İcrada Görevli Değil Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği 4.6 Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi Kurumsal Yönetim KomitesiLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2016 İcrada Görevli Üye, CEO Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği Bağımsız Üye DeğilJACQUES ALBERT NASSER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilEMILY KERNAN RAFFERTY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 22.03.2018 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007954 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi BaşkanıMEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.11.2019 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007954 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıPETER MCCALLUM MARTYR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.04.2021 İcrada Görevli Değil Üye Hukukçu, Danışman Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007954 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetimi Komitesi BaşkanıMICHEL RAY DE CARVALHO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.04.2022 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0.0073 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007954 Değerlendirildi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155111BIST