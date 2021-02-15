***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
15.02.2021 18:19
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/02/2021
Karar Sayısı
3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda •Tarafımızca incelendiğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Dr. Cem M. Kozlu Emily K. Rafferty Ahmet F. Ashaboğlu Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi CFO
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909713
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 24,05
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
18:056,9521
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0836
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
18:058,4356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0904
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4266
18:05406,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -5,90
|Açılış
|: 406,16
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,90
|2.622.688
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.031.469
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.406.108
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.669.744
|% -9,99
|
|UZERB
|67,70
|683.705
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|KOZAL
|148,70
|4.911.790.566
|% 3,12
|
|SASA
|37,86
|1.705.449.377
|% 9,99
|
|THYAO
|12,38
|1.279.382.353
|% 3,17
|
|GUBRF
|73,00
|1.187.815.299
|% 5,57
|
|PETKM
|5,12
|1.146.345.895
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,54
|675.221.745
|% 0,79
|
|PETKM
|5,12
|1.146.345.895
|% 2,81
|
|SKBNK
|1,48
|281.785.912
|% 2,78
|
|ALBRK
|2,33
|353.385.420
|% 4,02
|
|GSDHO
|2,73
|388.389.133
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9489
|6,9521
|% -1,19
|
|Euro
|8,4277
|8,4356
|% -1,06
|
|Sterlin
|9,6300
|9,6783
|% -0,89
|
|Frank
|7,7735
|7,8203
|% -1,06
|
|Riyal
|1,8471
|1,8564
|% -1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-3,37
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,74
|
Seans Raporu
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