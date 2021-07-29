***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKoç Topluluğu şirketlerinin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Koç Topluluğu 2020 Sürdürülebilirlik Raporu şirketimiz internet sitesinde (www.koc.com.tr) kamuya açıklanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952714BIST