***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
28.02.2023 18:22
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2022 tarihli SPK İlke Kararı doğrultusunda hazırlanan SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117725
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0520,0196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0190
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.110,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.110,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.111,21
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8769
|18,8833
|% -0,02
|
|Euro
|20,0090
|20,0183
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,7601
|22,8743
|% 0,25
|
|Frank
|20,0597
|20,1805
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0167
|5,0419
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|11,73
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|5,29
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.515
|7.591
|18,00
|
|Yarım
|3.672
|3.715
|9,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.857
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,65
|0,13
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
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Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK