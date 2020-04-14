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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

14.04.2020 18:35
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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde: 
- Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Cem M. Kozlu'nun ve üyeliğe Sayın Emily K. Rafferty'nin getirilmesine  
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Cem M. Kozlu'nun ve üyeliklere Sayın İpek Kıraç ve Sayın Ahmet F. Ashaboğlu'nun getirilmesine  
- Risk Yönetimi Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Jacques A. Nasser'in, üyeliğe Sayın Caroline Nicole Koç'un getirilmesine  
- Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Jacques A. Nasser'in, üyeliğe Sayın Yıldırım Ali Koç'un getirilmesine  
- Yürütme Komitesi'nin 6 üyeden oluşmasına, üyeliklerine Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın İpek Kıraç ve Sayın Aykut Ümit Taftalı'nın getirilmesine ve komitenin kendi üyeleri arasından bir Başkan ve yeterli sayıda Başkan Vekili belirlemesine 
karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837901


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