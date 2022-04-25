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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.04.2022 21:29
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

                       Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde: 
 
-       Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına  Başkanlığına Sayın Cem M. Kozlu'nun ve üyeliğe Sayın Emily K. Rafferty'nin getirilmesine
-       Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına  Başkanlığına Sayın Cem M. Kozlu'nun ve üyeliklere Sayın İpek Kıraç ve Sayın Polat Şen'in getirilmesine
-       Risk Yönetimi Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına  Başkanlığına Sayın Peter Martyr'in ve üyeliğe Sayın Caroline Nicole Koç'un getirilmesine
-       Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına  Başkanlığına Sayın Emily K. Rafferty'nin ve üyeliğe Sayın Yıldırım Ali Koç'un getirilmesine
-       Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına  Komite'nin kendi üyeleri arasından bir Başkan ve yeterli sayıda Başkan Vekili belirlemesine ve üyeliklerine Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç ve Sayın İpek Kıraç'ın getirilmesine
karar verilmiştir.
 
Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin güncellenen çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023660


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