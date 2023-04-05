***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde: -Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına Sayın Cem M. Kozlu'nun başkan ve Sayın Emily K. Rafferty'nin üye olarak belirlenmesine -Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına Sayın Cem M. Kozlu'nun başkan ve Sayın İpek Kıraç ve Sayın Polat Şen'in üyeler olarak belirlenmesine -Risk Yönetimi Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına Sayın Peter Martyr'in başkan ve Sayın Caroline Nicole Koç'un üye olarak belirlenmesine -Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına Sayın Emily K. Rafferty'nin başkan ve Sayın Yıldırım Ali Koç'un üye olarak belirlenmesine -Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına Komite'nin kendi üyeleri arasından bir Başkan ve yeterli sayıda Başkan Vekili belirlemesine ve Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç ve Sayın İpek Kıraç'ın üyeler olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131729BIST