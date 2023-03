***KCHOL* *TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KCHOL******TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [KCHOL]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.06.2022, 04.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/03/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıStellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuStellantis Grubu araçlarının (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles markalı) satış ve pazarlamasıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi555.403.524,01 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihKapanış koşullarının, Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasından itibaren 8 ay içinde yerine getirilememesi halinde sözleşme feshedilmiş sayılacaktır.Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıDevir bedeli, SPK'nın ilişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında hazırlanacak bağımsız değerleme raporunda belirlenecek değer ile tutarlı olması koşuluyla, (i) olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak kapanışta nakden ödenmek üzere 400 milyon Avro ve (ii) kapanışı takip eden ilk sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye esas beklentileri yansıtan sözleşmedeki referans tutarları aşan nakit akışlarının %77,5'i oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak belirlenmiştir.Edinilen Payların Nominal Tutarı555.403.524,01 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TL nominal değerli paylar için şarta bağlı ödeme hariç ve kapanış düzeltmesine göre değişmek üzere, güncel kur üzerinden yaklaşık 14 TLToplam TutarŞarta bağlı ödeme hariç ve kapanış düzeltmesine göre değişmek üzere 400 milyon AvroEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%20İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%12Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYurtiçi pazarda büyüme hedefimize katkı sağlaması ve gelecek dönemdeki ürün gamının netleştirilmesiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıStellantis N.V.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiSatıcı, Tofaş'ın ana ortaklarından FCA Italy S.P.A.'nın nihai ana ortağıdır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/03/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiTaraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme çalışmalarına başlanmış olup, tamamlandığında yönetim kurulu tarafından nihai koşullar belirlenecektir. Düzenlenecek değerleme raporu ve konuyla ilgili gelişmeler ayrıca kamuya açıklanacaktır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarStellantis Grubu ile Şirketimiz arasındaki ticari faaliyetlerin koşullarına ve Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin ("Stellantis Otomotiv") paylarının devralınmasına ilişkin ana ilkelerin belirlenmesine yönelik bir Çerçeve Sözleşme imzalanmıştır.Stellantis N.V.'nin %100 pay sahibi olduğu Stellantis Otomotiv paylarının tamamının, Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki tüm faaliyet ve Stellantis markalarını içerecek şekilde Şirketimiz tarafından devralınması, Şirketimiz ile Stellantis Grubu arasındaki ticari ilişkilerde bazı düzenlemeler yapılması ve Stellantis Grubu ile Koç Grubu arasındaki ortaklık ilişkilerinin değerlendirilmesi amacıyla imzalanan Çerçeve Sözleşme uyarınca· Tofaş tarafından Stellantis Otomotiv için gerçekleştirilecek detaylı inceleme (due diligence) sürecinin Şirketimiz için tatmin edici şekilde tamamlanmasını takiben, taraflar arasında bir Pay Devir Sözleşmesi imzalanacaktır.· Devir bedeli, SPK'nın ilişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında hazırlanacak bağımsız değerleme raporunda belirlenecek değer ile tutarlı olması koşuluyla, (i) olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak kapanışta nakden ödenmek üzere 400 milyon Avro ve (ii) kapanışı takip eden ilk sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye esas beklentileri yansıtan sözleşmedeki referans tutarları aşan nakit akışlarının %77,5'i oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak belirlenmiştir. Alımın Tofaş'ın mevcut kaynakları ile finanse edilmesi öngörülmektedir.· Pay devir işleminin tamamlanması, ilgili rekabet otoriteleri ve diğer düzenleyici kurumlardan gereken izinlerin alınması dahil belirli kapanış şartlarına tabidir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, imza tarihinden itibaren sekiz ay içerisinde kapanış koşullarının yerine getirilmemesi durumunda Pay Devir Sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.· Stellantis Otomotiv'in devralınması işleminin kapanış şartlarına tabi olarak, Tofaş'a, halihazırda Türkiye'de Stellantis Otomotiv tarafından yürütülen, Türkiye ile sınırlı olarak Stellantis markalı (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles) araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış hakkı verilecektir.· Tipo/Egea modelinin Tofaş tarafından Türkiye'de satışı ve ihracatı için üretiminin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmasına ayrıca 2025 yılı başından itibaren beş marka için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının Türkiye'de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş'a verilmesine ve gerekli yatırımlara başlanmasına 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde gerçekleşmesi öngörülen yeni model hazırlıklarının başlangıcına kadar Türkiye'de satılmak üzere Doblo modelinin üretimine devam edilmesine ve bu doğrultuda Tipo ve Doblo modellerinin üretimine ilişkin mevcut anlaşmalarda gerekli tadillerin yapılmasına Fiorino modelinin üretiminin 31 Aralık 2024 itibariyle sonlandırılmasına ve Stellantis Grubu ile ortak iş alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmasına karar verilmiştir.· Tofaş tarafından üretilecek tüm araçlar için Tofaş ile Stellantis Grubu arasındaki ticari esasların ana unsurları üzerinde mutabık kalınmış olup, konuya ilişkin detaylı sözleşme çalışmalarına başlanmıştır.· Mevcut Ortaklık Sözleşmesinin ve mevcut üretim sözleşme tadillerinin üç ay içinde, ithalat ve dağıtım sözleşmelerinin ise kapanış tarihine kadar, "K0" modeline ilişkin sözleşmenin ise beş ay içinde imzalanması hedeflenmektedir.Satın alma değerinin Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9'uncu maddesinde belirtilen eşikleri aşması nedeniyle, SPK'nın ilişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında yukarıda belirtilen çerçevede bağımsız değerleme raporu hazırlanacak olup Tofaş ile Stellantis Grubu arasındaki ticari işlemlere ilişkin mutabık kalınan esaslara ilişkin değerlendirme Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi kapsamında yapılan raporlamalar çerçevesinde ayrıca kamuya açıklanacaktır. İşleme ilişkin Tofaş yönetim kurulu kararı, bağımsız üyeler dahil tüm yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle alınmıştır.Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.