***KCHOL* *TUPRS* *AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KCHOL******TUPRS******AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Entek paylarının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Tüpraş'a devrine ilişkin SPK başvurusunun onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler TUPRS, KCHOLYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022Bölünme Yöntemi Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Rafinaj, enerji üretimiBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 12.418.659Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 219.800.767Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıAYGAZ, TRAAYGAZ91E0 300.000.000 0,15485 80.199.233 26,73307 TRATUPRS91E8 12.418.659Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.04.2022Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 07.07.2022Ek Açıklamalar25.04.2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Şirketimizin stratejik planları çerçevesinde, özellikle yurt dışı LPG yatırımlarına ve kargo dağıtımı gibi diğer iş alanlarına odaklanan Şirketimizin mevcut sermayesi ve borçlanma kapasitesinin, bu alanlarda kullanılarak değer yaratılması hedefiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirketimiz aktifindeki Entek Elektrik Üretim A.Ş. ("Entek") sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek paylarının ortaklara pay devri modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye ("Tüpraş") kısmi bölünme yoluyla devredilmesine karar verilmiş olup eşzamanlı olarak hâkim ortağımız Koç Holding A.Ş.'nin aktifindeki Entek sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek payları da iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Tüpraş'a devredilecektir.Bu kapsamda Şirketimiz, Koç Holding ve Tüpraş tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, SPK tarafından onaylanan duyuru metni, bölünme sözleşmesi ve bölünme raporu ile ana sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Duyuru Metni 3 SPK.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043455BIST