***KCHOL* *TUPRS* *AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KCHOL******TUPRS******AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler TUPRS, KCHOLYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022Bölünme Yöntemi Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Rafinaj, enerji üretimiBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 12.418.659Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 219.800.767Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıAYGAZ, TRAAYGAZ91E0 300.000.000 0,15485 80.199.233 26,73307 TRATUPRS91E8 12.418.659Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.04.2022Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 07.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.08.2022Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalar25.04.2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Şirketimiz aktifindeki Entek Elektrik Üretim A.Ş. ("Entek") sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek paylarının ortaklara pay devri modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye ("Tüpraş") kısmi bölünme yoluyla devredilmesine karar verilmiştir.Söz konusu işlem ve bu kapsamda yapılacak esas sözleşme değişikliği Şirketimizin bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır.Kısmi bölünme işlemi nedeniyle Tüpraş'ın çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL'den 275.256.514 TL'ye çıkarılacak, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 300.000.000 TL'den 219.800.767 TL'ye azaltılacaktır. Tüpraş'ın 24.837.314 TL nominal değerli artırılan sermayesinin 12.418.655 TL nominal değerli kısmı Koç Holding tarafından devredilen Entek payları karşılığında Koç Holding'e 12.418.659 TL nominal değerli kısmı ise Aygaz tarafından devredilen Entek payları karşılığında Aygaz ortaklarına tahsis edilecektir.Bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanarak bölünme işleminin tescilini takiben, Aygaz'ın bölünme işlemi nedeniyle azaltılmış sermayesi üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1 adet Aygaz A.Ş. (TRAAYGAZ91E0) hissesi karşılığında %5,6499616309346 oranında 0,056499616309346 adet Tüpraş payı (TRATUPRS91E8) Aygaz ortaklarına payları oranında verilecektir. Sermaye artırımı kapsamında Aygaz pay sahiplerine verilecek Tüpraş hisse tutarının, Aygaz'da yapılacak sermaye azaltımı tutarına bölünmesiyle ulaşılan değişim oranı ise 0,15485 olarak hesaplanmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Oüstü GK Tutanak_Aygaz.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058434BIST