***KCHOL* *TUPRS* *AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.08.2022 12:15
***KCHOL******TUPRS******AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bölünme Süreci Kapsamında Tüpraş İhraç Belgesi için SPK Onayı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TUPRS, KCHOL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022
Bölünme Yöntemi Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Rafinaj, enerji üretimi
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 12.418.659
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021
Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 219.800.767
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 300.000.000 0,15485 80.199.233 26,73307 TRATUPRS91E8 12.418.659
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.04.2022
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 07.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.08.2022
Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 29.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.08.2022
Sermaye Tescil Tarihi 26.08.2022
Pay Dağıtım Tarihi 01.09.2022
Ödeme Tarihi 05.09.2022 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bölünme süreci kapsamında, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ("Tüpraş") tarafından artırılan sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru 31.08.2022 tarihinde onaylanmıştır.
Kısmi bölünme işlemi nedeniyle Tüpraş'ın çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL'den 275.256.514 TL'ye çıkarılacak, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 300.000.000 TL'den 219.800.767 TL'ye azaltılacaktır. Tüpraş'ın 24.837.314 TL nominal değerli artırılan sermayesinin 12.418.655 TL nominal değerli kısmı Koç Holding tarafından devredilen Entek payları karşılığında Koç Holding'e 12.418.659 TL nominal değerli kısmı ise Aygaz tarafından devredilen Entek payları karşılığında Aygaz ortaklarına tahsis edilecektir.
Aygaz'ın bölünme işlemi nedeniyle azaltılmış sermayesi üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1 adet Aygaz A.Ş. (TRAAYGAZ91E0) hissesi karşılığında %5,6499616309346 oranında 0,056499616309346 adet Tüpraş payı (TRATUPRS91E8) Aygaz ortaklarına payları oranında verilecektir. Sermaye artırımı kapsamında Aygaz pay sahiplerine verilecek Tüpraş hisse tutarının, Aygaz'da yapılacak sermaye azaltımı tutarına bölünmesiyle ulaşılan değişim oranı ise 0,15485 olarak hesaplanmaktadır.
Bu çerçevede bölünme işlemi kapsamındaki pay dağıtım tarihleri yukarıda belirtilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059058
BIST