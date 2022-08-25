***KCHOL* *TUPRS* *AYGAZ*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KCHOL******TUPRS******AYGAZ*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler AYGAZ, TUPRSYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Rafinaj ve enerji üretimiBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 12.418.655Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021Mevcut Sermaye (TL) 2.535.898.050Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.535.898.050Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCHL00022 678.773.422,299B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 1.857.124.627,701Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.04.2022Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 07.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.08.2022Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalar25.04.2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Topluluğu enerji grubu şirketlerinin stratejik hedefleri doğrultusunda yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Şirketimiz aktifindeki Entek Elektrik Üretim A.Ş. ("Entek") sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek paylarının iştirak modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye ("Tüpraş") kısmi bölünme yoluyla devredilmesine karar verilmiş olup, eşzamanlı olarak bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş.'nin ("Aygaz") aktifindeki Entek sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek payları da Aygaz tarafından ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Tüpraş'a devredilmesine karar verilmiştir.Söz konusu işlem Şirketimizin bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır.Kısmi bölünme işlemi nedeniyle Tüpraş'ın çıkarılmış sermayesi 250.419.200- TL'den 275.256.514- TL'ye çıkarılacak, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 300.000.000- TL'den 219.800.767- TL'ye azaltılacaktır. Tüpraş'ın 24.837.314- TL nominal değerli artırılan sermayesinin 12.418.655- TL nominal değerli kısmı Koç Holding tarafından devredilen Entek payları karşılığında Koç Holding'e 12.418.659- TL nominal değerli kısmı ise Aygaz tarafından devredilen Entek payları karşılığında Aygaz ortaklarına tahsis edilecektir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 KH tutanak_25082022_KAP.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058323BIST