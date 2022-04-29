***KCHOL* *TUPRS* *AYGAZ*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KCHOL******TUPRS******AYGAZ*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Koç Holding A.Ş. ve Aygaz A.Ş. iştiraki Entek Elektrik Üretim A.Ş. hisselerinin kısmi bölünme yoluyla Tüpraş'a Devrine İlişkin SPK Başvurusunun yapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler AYGAZ, KCHOLYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviENTEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 90,97667 A NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 250.419.199,999 24.837.314 275.256.513,999 A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 0,001 0,001Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 250.419.200 TL 24.837.314 TL 0 TL 275.256.514 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.04.2022Ek Açıklamalar25.04.2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding") ve Aygaz A.Ş. ("Aygaz") aktifinde kayıtlı Entek Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Entek") sermayesinin %99,24'üne denk gelen 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek payları kısmi bölünme suretiyle devralınacaktır.Bu kapsamda Şirketimiz, Koç Holding ve Aygaz tarafından hazırlanan ekli duyuru metninin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 SPK_Basvuru_Duyuru_Metni_2.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025860BIST