***KCHOL* *TUPRS* *AYGAZ*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KCHOL******TUPRS******AYGAZ*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler AYGAZ, KCHOLYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviENTEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 90,97667 A NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 250.419.199,999 24.837.314 275.256.513,999 A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 0,001 0,001Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 250.419.200 TL 24.837.314 TL 0 TL 275.256.514 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.04.2022Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 07.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.08.2022Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiEk Açıklamalar25.04.2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding") ve Aygaz A.Ş. ("Aygaz") aktifinde kayıtlı Entek Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Entek") sermayesinin %99,24'üne denk gelen 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek payları kısmi bölünme suretiyle devralınmasına karar verilmiştir.Söz konusu işlem Şirketimizin bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır.Kısmi bölünme işlemi nedeniyle Tüpraş'ın çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL'den 275.256.514 TL'ye çıkarılacak, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 300.000.000 TL'den 219.800.767 TL'ye azaltılacaktır. Tüpraş'ın 24.837.314 TL nominal değerli artırılan sermayesinin 12.418.655 TL nominal değerli kısmı Koç Holding tarafından devredilen Entek payları karşılığında Koç Holding'e 12.418.659 TL nominal değerli kısmı ise Aygaz tarafından devredilen Entek payları karşılığında Aygaz ortaklarına tahsis edilecektir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Minutesof_AGM.pdf - DiğerEK: 2 Olaganustu_Genel_Kurul_Tutanagi.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058445BIST