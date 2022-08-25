Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCHOL* *TUPRS* *AYGAZ*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.08.2022 18:56
***KCHOL* *TUPRS* *AYGAZ*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KCHOL******TUPRS******AYGAZ*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler AYGAZ, KCHOL

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ENTEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 90,97667 A Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 250.419.199,999 24.837.314 275.256.513,999 A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 0,001 0,001
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 250.419.200 TL 24.837.314 TL 0 TL 275.256.514 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.04.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 07.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.08.2022
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
25.04.2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding") ve Aygaz A.Ş. ("Aygaz") aktifinde kayıtlı Entek Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Entek") sermayesinin %99,24'üne denk gelen 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek payları kısmi bölünme suretiyle devralınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu işlem Şirketimizin bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır.
Kısmi bölünme işlemi nedeniyle Tüpraş'ın çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL'den 275.256.514 TL'ye çıkarılacak, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 300.000.000 TL'den 219.800.767 TL'ye azaltılacaktır. Tüpraş'ın 24.837.314 TL nominal değerli artırılan sermayesinin 12.418.655 TL nominal değerli kısmı Koç Holding tarafından devredilen Entek payları karşılığında Koç Holding'e 12.418.659 TL nominal değerli kısmı ise Aygaz tarafından devredilen Entek payları karşılığında Aygaz ortaklarına tahsis edilecektir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Minutesof_AGM.pdf - Diğer
EK: 2 Olaganustu_Genel_Kurul_Tutanagi.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058445


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.137
Değişim :  2,50% |  76,47
Açılış :  3.076  
Önceki Kapanış :  3.060  
En Yüksek
3.146 En Düşük
3.075
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HALKB 6,49 1.526.164.539 % 10,00  
EKIZ 10,45 1.411.867 % 10,00  
BRMEN 2,20 576.193 % 10,00  
VAKBN 5,50 588.899.712 % 10,00  
VAKFN 3,19 296.625.061 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,1671 18,1744 % 0,18  
Euro 18,1005 18,1231 % 0,17  
Sterlin 21,3841 21,4914 % 0,26  
Frank 18,7475 18,8605 % 0,31  
Riyal 4,8205 4,8446 % 0,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.756 4,29  
Altın Gr. 1.025 1.025 3,39  
Cumhuriyet 6.820 6.923 24,00  
Tam 6.857 6.918 3,00  
Yarım 3.341 3.382 1,00  
Çeyrek 1.676 1.691 1,00  
Gümüş.Ons 19,17 19,19 0,07  
Gümüş Gr. 11,18 11,20 0,04  
B. Petrol 101 101 -0,27  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru