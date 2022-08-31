***KCHOL* *TUPRS* *AYGAZ*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KCHOL******TUPRS******AYGAZ*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Koç Holding ve Aygaz'a Ait Entek Paylarının Kısmi Bölünme Yoluyla Şirketimize Devredilmesi Sürecinde İhraç Edilecek Şirketimiz Paylarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler AYGAZ, KCHOLYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviENTEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 90,97667 A NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 250.419.199,999 24.837.314 275.256.513,999 A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 0,001 0,001Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 250.419.200 TL 24.837.314 TL 0 TL 275.256.514 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.04.2022Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 07.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.08.2022Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 29.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.08.2022Sermaye Tescil Tarihi 26.08.2022Pay Dağıtım Tarihi 01.09.2022Ödeme Tarihi 05.09.2022 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin, artırılan sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru 31.08.2022 tarihinde onaylanmış olup ihraç belgesi ekte yer almaktadır.Kısmi bölünme işlemi nedeniyle Tüpraş'ın çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL'den 275.256.514 TL'ye çıkarılacak, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 300.000.000 TL'den 219.800.767 TL'ye azaltılacaktır. Tüpraş'ın 24.837.314 TL nominal değerli artırılan sermayesinin 12.418.655 TL nominal değerli kısmı Koç Holding tarafından devredilen Entek payları karşılığında Koç Holding'e 12.418.659 TL nominal değerli kısmı ise Aygaz tarafından devredilen Entek payları karşılığında Aygaz ortaklarına tahsis edilecektir.Bu çerçevede bölünme işlemi kapsamındaki pay dağıtım tarihleri yukarıda belirtilmiştir.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 ihrac_belgesi.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059056BIST