***KCHOL* *YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
19.11.2021 18:18
***KCHOL******YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/11/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bankacılık
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
8.447.051.284 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayına tabi olan işlemin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.520.469.231 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL nominal değerli paylar için 2,2980 TL
Toplam Tutar
3.494.038.293 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%18
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%27,02 doğrudan
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%27,02 doğrudan
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,5
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,9
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Mevut durumda Koç Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan YKB'deki payımız artacaktır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Evet (Yes)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
UniCredit S.p.A.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Herhangi bir ilişki bulunmamaktadır
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
08/11/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
30.11.2019 tarihli Pay Alım Satım Sözleşmesinde belirtilen fiyat hesaplama yöntemine göre belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenleme uyarınca zorunlu olmadığından rapor hazırlanmamıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
09.11.2021 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Holding A.Ş. tarafından, UniCredit S.p.A.'ya ait Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) sermayesinin %18'ine denk gelen payların, yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onayların alınması koşuluna bağlı olarak devralınmasını takiben, Koç Holding'in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aşacağından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğacaktır. Bu çerçevede, gerekli izinlerin alınması sonrasında gerçekleşecek devir işlemini takiben zorunlu pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvurulmuştur. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978801
BIST