***KCHOL* *YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KCHOL******YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2021, 19.11.2021, 06.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/11/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıYapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB)Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBankacılıkEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi8.447.051.284 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01/04/2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.520.469.231 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TL nominal değerli paylar için 2,2980 TLToplam Tutar3.494.038.293 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%18Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%27,02 doğrudanEdinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%27,02 doğrudanEdinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,3İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,0Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiMevut durumda Koç Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan YKB'deki payımız artacaktırPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıEvet (Yes)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıUniCredit S.p.A.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHerhangi bir ilişki bulunmamaktadırVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi08/11/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi30.11.2019 tarihli Pay Alım Satım Sözleşmesinde belirtilen fiyat hesaplama yöntemine göre belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenleme uyarınca zorunlu olmadığından rapor hazırlanmamıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar9 Kasım 2021 tarihinde kamuya açıklanan UniCredit S.p.A.'nın sahip olduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ("YKB") sermayesinin %18'ine denk gelen 1.520.469.231 TL nominal değerli payın Koç Holding A.Ş. tarafından toplam 3.494.038.293 TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin olarak, yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onaylar alınmış olup, pay devir işlemleri tamamlanmıştır.Kapanış ile birlikte Koç Holding'in YKB sermayesindeki doğrudan payı %9,02'den %27,02'ye doğrudan ve dolaylı pay oranı toplamı ise %62,49'a ulaşmıştır.Pay devri ile birlikte Koç Holding'in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, ilgili düzenlemeler uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014873BIST