***KCHOL* *YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCHOL******YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2021, 19.11.2021, 06.12.2021, 01.04.2022, 13.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoç Holding A.Ş. tarafından Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) paylarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla gerçekleştirilen zorunlu pay alım teklifi süreci 30 Mayıs 2022 tarihinde saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır. Bu çerçevede zorunlu pay alım teklifi sonrası YKB'nin güncel ortaklık yapısına ekte yer verilmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033447BIST