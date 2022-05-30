***KCHOL* *YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2022 19:41
***KCHOL******YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021, 19.11.2021, 06.12.2021, 01.04.2022, 13.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koç Holding A.Ş. tarafından Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) paylarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla gerçekleştirilen zorunlu pay alım teklifi süreci 30 Mayıs 2022 tarihinde saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.
Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır. Bu çerçevede zorunlu pay alım teklifi sonrası YKB'nin güncel ortaklık yapısına ekte yer verilmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033447
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,31
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2066
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3981
En Düşük
16,2359
18:0517,6913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2825
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6913
En Düşük
17,4021
18:05977,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 11,76
|Açılış
|: 977,04
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|16.245.427
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|36.041.464
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.797.286
|% 9,99
|
|TDGYO
|6,84
|12.228.549
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,47
|413.511.480
|% -9,85
|
|DAGHL
|25,82
|8.980.784
|% -9,40
|
|RODRG
|16,35
|6.369.906
|% -7,10
|
|SERVE
|24,00
|1.701.696
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 4,53
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 3,24
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3680
|16,3961
|% 1,27
|
|Euro
|17,6619
|17,6910
|% 1,62
|
|Sterlin
|20,6642
|20,7678
|% 1,34
|
|Frank
|17,0408
|17,1434
|% 1,17
|
|Riyal
|4,3534
|4,3752
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,36
|
|Altın Gr.
|977
|978
|12,27
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,03
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,61
|0,08
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,13
|
Seans Raporu
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