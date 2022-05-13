***KCHOL* *YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***KCHOL******YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler [YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2021, 19.11.2021, 06.12.2021, 01.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıYapı ve Kredi Bankası A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiKoç Holding A.Ş.Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)2,2757 TLPay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih01/04/2022Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuYapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi16/05/2022Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi30/05/2022Bitiş Saati17:00Konuya İlişkin Özel ŞartlarAçıklamalar1 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, aynı tarihte tamamlanan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) pay devri ile birlikte, Koç Holding'in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı payların toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru onaylanmıştır.SPK tarafından onaylanan bilgi formu ile talep formu ekte yer almakta olup, söz konusu formlar ayrıca Şirketimiz ile zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( www.koc.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr ) internet sitelerinde de yayınlanacaktır.Zorunlu pay alım teklifi fiyatı YKB tarafından 13 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 1 TL nominal değerli pay başına 0,1183845 TL tutarındaki kar payı dağıtımı nedeniyle yapılan düzeltme sonrası 2,2757 TL olarak kesinleşmiştir.Pay alım teklifi süresi on (10) işgünü olup, pay alım teklifi 16 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2022 tarihinde 17:00 itibariyle sona erecektir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030383BIST