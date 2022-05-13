Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCHOL* *YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

13.05.2022 18:57
***KCHOL* *YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu


***KCHOL******YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )

İlgili Şirketler [YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021, 19.11.2021, 06.12.2021, 01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Koç Holding A.Ş.
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
2,2757 TL
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
01/04/2022
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
16/05/2022
Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
30/05/2022
Bitiş Saati
17:00
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Açıklamalar

         1 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, aynı tarihte tamamlanan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) pay devri ile birlikte, Koç Holding'in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı payların toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan bilgi formu ile talep formu ekte yer almakta olup, söz konusu formlar ayrıca Şirketimiz ile zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( www.koc.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr ) internet sitelerinde de yayınlanacaktır.
Zorunlu pay alım teklifi fiyatı YKB tarafından 13 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 1 TL nominal değerli pay başına 0,1183845 TL tutarındaki kar payı dağıtımı nedeniyle yapılan düzeltme sonrası 2,2757 TL olarak kesinleşmiştir.
Pay alım teklifi süresi on (10) işgünü olup, pay alım teklifi 16 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2022 tarihinde 17:00 itibariyle sona erecektir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030383


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.419
Değişim :  1,18% |  28,25
Açılış :  2.416  
Önceki Kapanış :  2.391  
En Yüksek
2.427 En Düşük
2.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 40,48 108.621.154 % 10,00  
KNFRT 6,60 24.716.091 % 10,00  
DURDO 22,66 41.817.146 % 10,00  
KRONT 41,80 41.056.533 % 10,00  
ULUUN 12,55 300.323.565 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,4784 15,4800 % 0,62  
Euro 16,1287 16,1485 % 0,89  
Sterlin 18,8839 18,9786 % 1,11  
Frank 15,3835 15,4762 % 0,88  
Riyal 4,1128 4,1334 % 0,76  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 -10,18  
Altın Gr. 901 901 1,89  
Cumhuriyet 6.094 6.186 -16,00  
Tam 6.075 6.231 -8,35  
Yarım 2.936 3.014 -4,04  
Çeyrek 1.473 1.507 -2,02  
Gümüş.Ons 20,97 21,01 0,30  
Gümüş Gr. 10,44 10,46 0,24  
B. Petrol 111 111 3,99  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru