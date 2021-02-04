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***KCHOL* *YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

04.02.2021 19:00



***KCHOL******YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler [KCHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2020, 20.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
06.08.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
06.08.2020
Davanın Konusu
Genel kurul kararlarının yok hükmünde olduğunun tespiti
Karşı Taraf(lar)
Jilber Topuz
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/389
Davanın Duruşma Tarihi
04.02.2021
Alınan Karar
Davanın reddi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

İlgi: 07.08.2020 ve 20.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız.
İlgide yer alan açıklamalarımız ile pay sahibimiz Jilber Topuz tarafından Bankamızın 13 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararların yok hükmünde olduğunun tespitine dair İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açıldığı ve  bu davanın duruşma tarihinin 04.02.2021 olarak belirlendiği duyurulmuştu.
Davacı Jilber Topuz tarafından davadan feragat dilekçesi verilmesi üzerine, 04.02.2021 tarihli duruşmada istinaf yolu açık olmak üzere feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907536


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