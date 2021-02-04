***KCHOL* *YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***KCHOL******YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler [KCHOL]İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.08.2020, 20.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi06.08.2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi06.08.2020Davanın KonusuGenel kurul kararlarının yok hükmünde olduğunun tespitiKarşı Taraf(lar)Jilber TopuzDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/389Davanın Duruşma Tarihi04.02.2021Alınan KararDavanın reddiBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarİlgi: 07.08.2020 ve 20.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız.İlgide yer alan açıklamalarımız ile pay sahibimiz Jilber Topuz tarafından Bankamızın 13 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararların yok hükmünde olduğunun tespitine dair İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açıldığı ve bu davanın duruşma tarihinin 04.02.2021 olarak belirlendiği duyurulmuştu.Davacı Jilber Topuz tarafından davadan feragat dilekçesi verilmesi üzerine, 04.02.2021 tarihli duruşmada istinaf yolu açık olmak üzere feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907536BIST