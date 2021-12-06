***KCHOL* *YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCHOL******YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KCHOL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoç Holding A.Ş. tarafından 09.11.2021 tarihinde Bankamız paylarının devrine ilişkin yapılan özel durum açıklamasında belirtilen ön koşullara ilişkin olarak, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu hisse devrine izin verildiği Bankamıza bildirilmiştir.Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik 09.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçleri devam etmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981314BIST