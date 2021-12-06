***KCHOL* *YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2021 21:20
***KCHOL******YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koç Holding A.Ş. tarafından 09.11.2021 tarihinde Bankamız paylarının devrine ilişkin yapılan özel durum açıklamasında belirtilen ön koşullara ilişkin olarak, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu hisse devrine izin verildiği Bankamıza bildirilmiştir.
Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik 09.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçleri devam etmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981314
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,98
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.928
En Düşük
1.899
18:0513,8083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0897
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
18:0515,5938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0576
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:05789,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,46
|Açılış
|: 789,99
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.926,00
|6.403.524
|% 10,00
|
|BAGFS
|11,55
|10.517.996
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|199.287
|% 10,00
|
|BASCM
|12,10
|496.198
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|1.053.149
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|276.201.010
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|822.452
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|1.267.518
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|355.933.048
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.767.156
|% -9,97
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|THYAO
|18,69
|1.793.632.189
|% 0,86
|
|PETKM
|8,45
|1.322.946.911
|% 3,05
|
|KRDMD
|9,30
|1.278.461.865
|% -0,32
|
|TSKB
|1,63
|639.324.538
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,55
|1.147.907.904
|% 3,20
|
|ODAS
|1,65
|426.429.136
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8068
|13,8083
|% 0,65
|
|Euro
|15,5421
|15,5938
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,2600
|18,3516
|% 0,83
|
|Frank
|14,8471
|14,9366
|% -0,25
|
|Riyal
|3,6688
|3,6872
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-4,78
|
|Altın Gr.
|790
|790
|3,42
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|3,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PCILT
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 307 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 28, 507.00 milyon TL de
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17:57TRGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
-
17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem