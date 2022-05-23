***KCHOL* *YKYAT* *YKR* *YKBNK*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
23.05.2022 18:38
***KCHOL******YKYAT******YKR******YKBNK*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Alım Teklif Sonuç Bildirimi (23.05.2022)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler YKBNK, KCHOL
İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi KOÇ HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 2546939
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 01.04.2022
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 16.05.2022
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 30.05.2022
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
YKBNK, TRAYKBNK91N6 Nâma Değil - 2,2757
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
YKBNK, TRAYKBNK91N6 16.05.2022 0 0 0 0 0
YKBNK, TRAYKBNK91N6 17.05.2022 0 0 0 0 0
YKBNK, TRAYKBNK91N6 18.05.2022 0 0 0 0 0
YKBNK, TRAYKBNK91N6 20.05.2022 0 0 0 0 0
YKBNK, TRAYKBNK91N6 23.05.2022 0 0 0 0 0
Konuya İlişkin Özel Şartlar
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Ek Açıklamalar
1 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, aynı tarihte tamamlanan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) pay devri ile birlikte, Koç Holding A.Ş.'nin (Koç Holding) YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı payların toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan bilgi formu ile talep formu ekte yer almakta olup, söz konusu formlar ayrıca Koç Holding ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( www.koc.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr ) internet sitelerinde de yayınlanacaktır.
Zorunlu pay alım teklifi fiyatı YKB tarafından 13 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 1 TL nominal değerli pay başına 0,1183845 TL tutarındaki kar payı dağıtımı nedeniyle yapılan düzeltme sonrası 2,2757 TL olarak kesinleşmiştir.
Pay alım teklifi süresi on (10) işgünü olup, pay alım teklifi 16 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2022 tarihinde 17:00 itibarıyla sona erecektir.
Bu çerçevede 23.05.2022 tarihli işlemlere ilişkin bilgiler yukarıdaki tabloda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031896
BIST