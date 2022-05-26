***KCHOL* *YKYAT* *YKR* *YKBNK*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***KCHOL******YKYAT******YKR******YKBNK*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Alım Teklif Sonuç Bildirimi (26.05.2022)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler YKBNK, KCHOLİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi KOÇ HOLDİNG A.Ş.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 2546939Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 01.04.2022Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 16.05.2022Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 30.05.2022Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıYKBNK, TRAYKBNK91N6 Nâma Değil - 2,2757Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıYKBNK, TRAYKBNK91N6 16.05.2022 0 0 0 0 0YKBNK, TRAYKBNK91N6 17.05.2022 0 0 0 0 0YKBNK, TRAYKBNK91N6 18.05.2022 0 0 0 0 0YKBNK, TRAYKBNK91N6 20.05.2022 0 0 0 0 0YKBNK, TRAYKBNK91N6 23.05.2022 0 0 0 0 0YKBNK, TRAYKBNK91N6 24.05.2022 0 0 0 0 0YKBNK, TRAYKBNK91N6 25.05.2022 0 0 0 0 0YKBNK, TRAYKBNK91N6 26.05.2022 0 0 0 0 0Konuya İlişkin Özel ŞartlarEk Açıklamalar1 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, aynı tarihte tamamlanan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) pay devri ile birlikte, Koç Holding A.Ş.'nin (Koç Holding) YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı payların toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru onaylanmıştır.SPK tarafından onaylanan bilgi formu ile talep formu ekte yer almakta olup, söz konusu formlar ayrıca Koç Holding ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( www.koc.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr ) internet sitelerinde de yayınlanacaktır.Zorunlu pay alım teklifi fiyatı YKB tarafından 13 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 1 TL nominal değerli pay başına 0,1183845 TL tutarındaki kar payı dağıtımı nedeniyle yapılan düzeltme sonrası 2,2757 TL olarak kesinleşmiştir.Pay alım teklifi süresi on (10) işgünü olup, pay alım teklifi 16 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2022 tarihinde 17:00 itibarıyla sona erecektir.Bu çerçevede 26.05.2022 tarihli işlemlere ilişkin bilgiler yukarıdaki tabloda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032794BIST