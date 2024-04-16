***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.04.2024 14:57
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 25.04.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemleri yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272747
BIST
'
17:559.562
En Düşük
|Değişim
|: -1,22%
|| -118,00
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
17:5532,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0833
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5085
En Düşük
32,3337
17:5534,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1231
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
17:552.487,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,77
|Açılış
|: 2.487,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler17:55
|KCAER
|63,25
|1.826.366.851
|% 10,00
|
|MAGEN
|18,37
|575.064.012
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.411.772
|% 10,00
|
|DNISI
|19,61
|77.836.458
|% 9,98
|
|GSRAY
|7,62
|656.366.802
|% 9,96
|
|CLEBI
|1.791,00
|415.410.623
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.542.829
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|1.103.036.304
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|31.530.597
|% -9,96
|
|THYAO
|299,75
|11.059.463.506
|% 0,42
|
|ENTRA
|15,08
|7.384.211.270
|% -6,34
|
|KOZAL
|24,72
|5.018.527.045
|% 0,90
|
|TUPRS
|186,70
|4.992.797.525
|% 2,02
|
|YKBNK
|30,20
|4.911.115.718
|% -4,43
|
|ENTRA
|15,08
|7.384.211.270
|% -6,34
|
|ZOREN
|5,76
|1.947.460.173
|% -2,04
|
|ISCTR
|12,27
|4.145.326.456
|% -3,46
|
|KOZAL
|24,72
|5.018.527.045
|% 0,90
|
|YKBNK
|30,20
|4.911.115.718
|% -4,43
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4880
|32,4948
|% 0,26
|
|Euro
|34,6005
|34,6147
|% 0,35
|
|Sterlin
|40,4196
|40,6222
|% 0,37
|
|Frank
|35,5871
|35,7655
|% 0,24
|
|Riyal
|8,6587
|8,7021
|% 0,37
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,34
|28,37
|% 0,66
|
|Platin
|969,83
|971,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,11
|1.034,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,16
|90,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.388,42
|2.388,81
|% 0,66
|