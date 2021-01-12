***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.01.2021 13:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
YAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT 34330 İSTANBUL 02123396525 02123395755 yf@yapikredi.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DİDEM ÇANKAYA URAL BÖLÜM MÜDÜRÜ 0212 3854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901508
BIST
14:481.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,77
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
14:487,4634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0208
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
14:489,0736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0259
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
14:48447,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,02
|Açılış
|: 447,00
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler14:46
|ARMDA
|56,65
|10.661.483
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|33.319.321
|% 9,99
|
|PSDTC
|28,40
|48.415.671
|% 9,99
|
|PSDTC
|28,40
|48.415.671
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|GRNYO
|3,65
|18.355.510
|% -7,12
|
|SISE
|7,57
|2.674.054.702
|% 3,70
|
|TSKB
|1,88
|1.325.703.663
|% 3,87
|
|THYAO
|12,89
|969.153.250
|% 1,50
|
|GARAN
|10,51
|835.715.983
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,30
|799.663.224
|% -0,67
|
|TSKB
|1,88
|1.325.703.663
|% 3,87
|
|SISE
|7,57
|2.674.054.702
|% 3,70
|
|SKBNK
|1,62
|343.996.757
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,48
|466.881.277
|% -1,20
|
|ZOREN
|2,97
|438.255.759
|% 0,68
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4584
|7,4639
|% -0,27
|
|Euro
|9,0659
|9,0747
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,1220
|10,1728
|% 0,32
|
|Frank
|8,3615
|8,4119
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9839
|1,9938
|% -0,25
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|16,08
|
|Altın Gr.
|448
|448
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|29,00
|
|Tam
|2.954
|3.028
|24,05
|
|Yarım
|1.428
|1.465
|11,64
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,82
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,14
|
|B. Petrol
|56,59
|56,59
|0,93
|