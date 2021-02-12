***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.02.2021 14:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 01.03.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BIST Borçlanma Piyasası Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, her ayın onbeşinci gününden (tatil olması durumunda ertesi işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30)) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları her ayın onbeşinci günü (tatil olması durumunda ertesi işgünü) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ertesi iş günü, her ayın son işgünü 1 işgünü öncesi (yılsonunda ise son iş gününden 2 işgünü öncesi) saat 14:00( yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ise o ayın son iş günü (yılsonunda ise sonişgününden 1 iş günü öncesi) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden işgünü, her ayın onbeşinci işgünüden 1 iş günü öncesi saat 14:00(yarım günlerde 10:30) sonra ve son işgününden 1 iş günü öncesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş sayılır ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve tüm şubeleri 20,000 Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır. Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.Yatırımcıların Fon pay alım silgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.yapikrediportföy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909321
BIST
14:361.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,69
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
14:367,0227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
14:368,4999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0376
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4961
14:36410,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,55
|Açılış
|: 410,92
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler14:36
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|25.244.941
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|45.602.336
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|45.956.634
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|53.789.460
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|TGSAS
|29,14
|129.016.086
|% -9,67
|
|KOZAL
|138,70
|1.252.482.589
|% 1,46
|
|SASA
|33,50
|1.028.907.906
|% 7,03
|
|GARAN
|10,03
|954.032.133
|% 0,91
|
|ESEN
|40,64
|562.775.822
|% -3,38
|
|KOZAA
|18,30
|500.561.781
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,53
|484.636.933
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|236.433.973
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,57
|476.451.161
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,39
|137.701.711
|% -2,11
|
|ODAS
|4,02
|393.729.474
|% -2,66
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0172
|7,0227
|% -0,04
|
|Euro
|8,4953
|8,4999
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,6539
|9,7023
|% -0,24
|
|Frank
|7,8354
|7,8826
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8669
|1,8762
|% -0,03
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-7,48
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.776
|-34,00
|
|Tam
|2.719
|2.788
|-39,78
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,24
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,02
|
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|-0,41
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:48XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 14, 700.00 milyon TL de
-
14:48ERBOS
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 64.90 lira fiyatla işlem gören hissede 819, 712 adet işlem
-
14:44SEYKM
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 41.20 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 715 adet işlem
-
14:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 31 kaybederek (% -0.39 ) 1, 351
-
14:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, NIBAS, IDGYO, INVEO, KRGYO, VAKFN, DARDL