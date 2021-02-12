Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.02.2021 14:41



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 01.03.2021

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BIST Borçlanma Piyasası Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, her ayın onbeşinci gününden (tatil olması durumunda ertesi işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30)) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları her ayın onbeşinci günü (tatil olması durumunda ertesi işgünü) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ertesi iş günü, her ayın son işgünü 1 işgünü öncesi (yılsonunda ise son iş gününden 2 işgünü öncesi) saat 14:00( yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ise o ayın son iş günü (yılsonunda ise sonişgününden 1 iş günü öncesi) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden işgünü, her ayın onbeşinci işgünüden 1 iş günü öncesi saat 14:00(yarım günlerde 10:30) sonra ve son işgününden 1 iş günü öncesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş sayılır ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve tüm şubeleri 20,000 Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır. Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.Yatırımcıların Fon pay alım silgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.yapikrediportföy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909321


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:361.537
Değişim :  -0,56% |  -8,69
Açılış :  1.543  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.549 En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler14:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 34,98 7.618.644 % 10,00  
KRGYO 7,60 25.244.941 % 9,99  
NIBAS 34,16 45.602.336 % 9,98  
GEDIK 26,02 45.956.634 % 9,97  
INVEO 164,80 53.789.460 % 9,94  
daha fazla
14:36 Alış Satış %  
Dolar 7,0172 7,0227 % -0,04  
Euro 8,4953 8,4999 % -0,44  
Sterlin 9,6539 9,7023 % -0,24  
Frank 7,8354 7,8826 % -0,35  
Riyal 1,8669 1,8762 % -0,03  
daha fazla
14:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 -7,48  
Altın Gr. 411 411 -1,83  
Cumhuriyet 2.734 2.776 -34,00  
Tam 2.719 2.788 -39,78  
Yarım 1.314 1.348 -19,24  
Çeyrek 659 674 -9,63  
Gümüş.Ons 27,09 27,12 0,09  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,02  
B. Petrol 60,73 60,73 -0,41  
Seans Raporu 14:36
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru