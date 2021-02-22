***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30)kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesao-plamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Katılm payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesi takip eden 3. iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan(Yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alımda 2. iş günü satımda ise 4. iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi piyasa olarak Bist pay piyasası,Yutrdışı piyasa olarak Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır. Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve şubeleri 5000 A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır. Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar TL cinsinden, B Grubu paylar USD cinsinden alınıp satılan payları ifade eder.Yatırımcıların fon payı alımında Agrubu ve Bgrubu paylar için alt limit 5.000 paydır. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911350BIST