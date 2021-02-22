***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.02.2021 13:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30)kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesao-plamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Katılm payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesi takip eden 3. iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan(Yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alımda 2. iş günü satımda ise 4. iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi piyasa olarak Bist pay piyasası,Yutrdışı piyasa olarak Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır. Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve şubeleri 5000 A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır. Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar TL cinsinden, B Grubu paylar USD cinsinden alınıp satılan payları ifade eder.Yatırımcıların fon payı alımında Agrubu ve Bgrubu paylar için alt limit 5.000 paydır. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911350
BIST
15:061.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
15:067,0235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0421
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0336
En Düşük
6,9534
15:068,5314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0676
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5401
En Düşük
8,4299
15:06404,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 4,92
|Açılış
|: 404,94
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler15:06
|DERIM
|12,76
|29.604.678
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|LINK
|42,70
|52.551.901
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|45.069.246
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.208.794.147
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,34
|2.208.794.147
|% -10,00
|
|THYAO
|12,64
|1.406.973.870
|% 2,76
|
|KOZAL
|139,20
|1.248.804.373
|% -3,93
|
|VAKBN
|4,71
|863.569.719
|% -1,87
|
|KARSN
|5,39
|786.673.119
|% 3,45
|
|TSKB
|1,80
|389.457.942
|% 3,45
|
|VAKBN
|4,71
|863.569.719
|% -1,87
|
|EKGYO
|2,45
|359.391.948
|% 0,41
|
|KARSN
|5,39
|786.673.119
|% 3,45
|
|ODAS
|4,10
|514.261.649
|% 2,50
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0210
|7,0235
|% 0,60
|
|Euro
|8,5262
|8,5314
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,8011
|9,8502
|% 0,54
|
|Frank
|7,7695
|7,8163
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8629
|1,8722
|% 0,39
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|13,91
|
|Altın Gr.
|404
|405
|4,56
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.677
|2.745
|32,98
|
|Yarım
|1.294
|1.328
|15,95
|
|Çeyrek
|649
|664
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,08
|
|B. Petrol
|62,57
|62,57
|0,43
|
Seans Raporu
15:06
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-
15:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TCELL
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15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 4 kaybederek (% -0.32 ) 1, 352
-
15:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRISA, DERIM, DARDL, ASUZU, LINK, VAKKO, IZFAS, ORMA, GARFA, OSMEN
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15:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, DIRIT, UFUK, SASA, BALAT
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15:19
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